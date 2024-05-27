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企業提供茂宜倖存者免費旅行 7月暢遊加州迪士尼

編譯組／綜合報導

夏威夷茂宜島（Maui)去年發生野火，幾乎燒毀拉海納（Lahaina），經歷近一年的苦難，倖存者將有一個喘息的機會。

阿拉斯加航空、萬豪及迪士尼參與

州長格林（Josh Green）說：「有了變化，有了壓力，有了大量的創傷；但我們希望可以通過一些特別的事情，稍微減輕一下那些創傷。」州長所指的特別事情，就是一次到「地球上最快樂的地方」全免費的旅行，由阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）於7月11日至14日為180人航班，特別安排前往加州安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園（Disneyland），讓野火倖存者有機會離開放鬆一下。萬豪國際（Marriott International）和迪士尼則將支付所有酒店費用及兩天的遊樂園門票。

阿航明年起每月捐180張往返機票

此一構想拜CARE Flights計畫所賜。 阿拉斯加航空執行長Ben Minicucci指出，「這不是關於成本，也不是關於金錢」；「這是關於幫助真正需要幫助的人」。除了7月之外，阿拉斯加航空還將在整個2025年每個月捐贈180張的往返機票，可以在該公司飛行的任何地方使用。

格林表示，目前仍有451個茂宜家庭住在酒店裡，比火災發生後幾周裡的3000多人要少。他說，「我預計到了7月第一次前往迪士尼的旅行發生時，除了一些可能有殘疾的人士之外，所有的家庭都已搬進長期穩定的住房」。

有意參與的家庭必須在helpingmaui.org網站申請，或親自前往原住民夏威夷人協會（Council for Native Hawaiian）的卡奧茂宜資源中心（Kako’s Maui Resorce Center），並依直接影響程度驗證。

迪士尼 夏威夷 加州

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