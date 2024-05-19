夏威夷佛光山浴佛法會 近百人參加 圓滿完成

多元宗教代表及政界和社區人士近百人出席夏威夷佛光山浴佛典禮。（夏威夷佛光山提供）

夏威夷佛光山於5月11日舉辦2024佛誕節浴佛法會，包括多元宗教代表、政界、社區人士和中文學校師生近百人共同慶祝佛陀的誕生。

典禮以獻供拉開序幕，由金剛、婦女、少女、兒童四組分別呈獻果、花、茶、燈供養，以表達對佛陀的尊敬與祝願。其供養涵意為獻果表達祈願眾生廣結善緣、早成佛果；獻花為祈求眾生長住清淨佛土；獻燈祝願眾生智慧增長並得正知見；獻茶則是祝願世間充滿芳香美好的言行。

國際佛光會夏威夷協會仝汪文娟會長致詞歡迎來賓，並祝願透過此次浴佛活動，能夠啟發內心的光芒，照亮前行的道路。

台北經濟文化辦事處林暉程處長致詞，肯定佛光山興辦以三好為理念的中文學校，以及在面對各種災難時不遺餘力救助的慈悲精神。

夏威夷州長代表宣讀嘉勉狀。（夏威夷佛光山提供）

夏威夷州 眾議會代表Adrian Tam 與 Rachele Lamosao 代表夏威夷州長格林（Josh Green）宣讀嘉勉狀。州長提及佛光山在茂宜島 發生火災後的慷慨援助和充滿同情心的行為，展現了真正的夏威夷阿羅哈精神。州長期許與會者能銘記佛教所強調的慈悲、歡喜、智慧、和平等美德，並讓這些美德照亮生活，引領邁向和諧與寧靜的未來。

最

夏威夷佛光山住持依宏法師為大眾開示：「我們今天能夠聚在一起為人類的未來祈福，祈求佛光的智慧照耀大地，為人類帶來平安與幸福，這是一個特別有意義的時刻。」

依宏法師說: 「全球300多個道場以及海內外的佛光會都在當地努力推動三好四給的理念，我們相信，人人行三好，世界更美好。」法師也期勉更多人能加入行列，共同建設人間淨土。

最後，住持帶領僧信二眾浴佛，與會者虔誠歡喜地參與，以法水清淨身心，煩惱遠離。

浴佛法會結束後，來賓品嘗了由滴水坊準備的素食餐盒，同時道場也準備了結緣紀念品送給所有的來賓。大家在法喜充滿中賦歸，浴佛法會圓滿完成。