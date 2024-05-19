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夏威夷佛光山浴佛法會 近百人參加 圓滿完成

檀香山訊
多元宗教代表及政界和社區人士近百人出席夏威夷佛光山浴佛典禮。（夏威夷佛光山提供）
多元宗教代表及政界和社區人士近百人出席夏威夷佛光山浴佛典禮。（夏威夷佛光山提供）

夏威夷佛光山於5月11日舉辦2024佛誕節浴佛法會，包括多元宗教代表、政界、社區人士和中文學校師生近百人共同慶祝佛陀的誕生。

典禮以獻供拉開序幕，由金剛、婦女、少女、兒童四組分別呈獻果、花、茶、燈供養，以表達對佛陀的尊敬與祝願。其供養涵意為獻果表達祈願眾生廣結善緣、早成佛果；獻花為祈求眾生長住清淨佛土；獻燈祝願眾生智慧增長並得正知見；獻茶則是祝願世間充滿芳香美好的言行。

國際佛光會夏威夷協會仝汪文娟會長致詞歡迎來賓，並祝願透過此次浴佛活動，能夠啟發內心的光芒，照亮前行的道路。

台北經濟文化辦事處林暉程處長致詞，肯定佛光山興辦以三好為理念的中文學校，以及在面對各種災難時不遺餘力救助的慈悲精神。

 夏威夷州長代表宣讀嘉勉狀。（夏威夷佛光山提供）
 夏威夷州長代表宣讀嘉勉狀。（夏威夷佛光山提供）

夏威夷州眾議會代表Adrian Tam 與 Rachele Lamosao 代表夏威夷州長格林（Josh Green）宣讀嘉勉狀。州長提及佛光山在茂宜島發生火災後的慷慨援助和充滿同情心的行為，展現了真正的夏威夷阿羅哈精神。州長期許與會者能銘記佛教所強調的慈悲、歡喜、智慧、和平等美德，並讓這些美德照亮生活，引領邁向和諧與寧靜的未來。

夏威夷佛光山住持依宏法師為大眾開示：「我們今天能夠聚在一起為人類的未來祈福，祈求佛光的智慧照耀大地，為人類帶來平安與幸福，這是一個特別有意義的時刻。」

依宏法師說: 「全球300多個道場以及海內外的佛光會都在當地努力推動三好四給的理念，我們相信，人人行三好，世界更美好。」法師也期勉更多人能加入行列，共同建設人間淨土。

最後，住持帶領僧信二眾浴佛，與會者虔誠歡喜地參與，以法水清淨身心，煩惱遠離。

浴佛法會結束後，來賓品嘗了由滴水坊準備的素食餐盒，同時道場也準備了結緣紀念品送給所有的來賓。大家在法喜充滿中賦歸，浴佛法會圓滿完成。

夏威夷州 茂宜島

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