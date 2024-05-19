我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 但是…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

西夏一周╱金恩縣擬提高房產稅 濟助健康診所

編譯組／綜合報導
夏威夷面臨低壓系統大雨襲擊。(取自美國國家海洋暨大氣總署)
夏威夷面臨低壓系統大雨襲擊。(取自美國國家海洋暨大氣總署)

金恩縣（King County）指出，由於3500萬美元的預算緊縮，縣政府運營的10個公共健康診所，將面臨關閉的危險。因此，縣政委員康斯坦丁（Dow Constantine）將尋求提高房產稅，讓診所得以繼續運營。

康斯坦丁提議的細節尚未具體，但該提議涉及縣議會投票（非民眾投票），為縣擁有的Harborview醫療中心籌集資金，並將公共健康診所或其服務納入Harborview 的管理範疇。根據統計，每年約有7萬人在公共健康診所獲得醫療、牙科、營養援助或個性化服務，幾乎都是低收入者，也有部分是新移民或無家可歸者。

華盛頓州立法機構今年授與各縣提高房產稅以資助縣有醫院的權力。由華盛頓大學附設醫院（UW Medicine）經營的Harborview是全州唯一一個縣有醫院。

摩西湖裁減百名教師 校長「被休假」

摩西湖學區將裁減百名教師。(取自GoogleMap)
摩西湖學區將裁減百名教師。(取自GoogleMap)

摩西湖學區校董會（Moses Lake School Board）決定，不續聘約100名教師，主因教育計畫與運營徵費失敗，以及1100萬美元的會計錯誤。董事會也一致投票決定，讓校長Monty Sabin行政休假，由助理校長Carol Lewis代理。

根據公立教育監督辦公室，摩西湖學區今年有491名教師，約8850名學生就讀。學區聲明說，這次員工削減預計將節省約1300萬美元。至於1100萬美元的會計錯誤，是因學區資產負債表預估的收入金額，未在學區收到實際收入後扣除，以致手頭資金在一段時間內被高估了。

校長Monty Sabin於2022年3月被聘用，每年薪酬25萬5500美元，合約到2026年8月結束。如果他無故被解僱，學區有義務支付他18個月的工資或剩餘時間的工資。

海勒卡拉擬建7座望遠鏡 原住民反對

海勒卡拉風景如畫。(取自美國國家公園網站)
海勒卡拉風景如畫。(取自美國國家公園網站)

美國空軍部門擬在海勒卡拉（Haleakala）山頂建造七座新望遠鏡的計畫，遭到夏威夷反對，尤以原住民反對最烈。

這項計畫名為AMOS STAR，是空軍一項先進研究設施，需要在茂宜空間監視綜合體（Maui Space Surveillance Complex）附近建造七座新望遠鏡和一個光學實驗室。軍方官員表示，「隨著太空中物體的增多，我們需要更多的望遠鏡來更頻繁地追蹤這些物體」。

15日在茂宜Kihei舉行的最終會議吸引了數百人，幾乎所有發言者都反對這個計畫。反對者說：「那座山是我的祖母。那座山是我的家人。」另一人表示，這不僅僅是關於星星和衛星，這是殖民項目的延續。

夏威夷暴雨襲 州長簽署緊急宣言

來自科納（Kona）低壓天氣系統的暴雨襲擊夏威夷州的西部，導致道路被淹，樹木倒塌，早晨通勤受到嚴重影響，並有部分活動因此延期或取消，州長格林（Josh Green）已簽署一項緊急宣言（Emergency Proclamation），以應對Kona低壓天氣事件。

這項緊急宣言立即生效，允許動員國民警衛隊單位，與地方當局、應急管理局和相關機構協調工作，以減輕Kona低壓風暴的影響。歐胡島（Oahu）16日發布洪水報告，考艾縣（Kauai）和茂宜縣（Maui）則發布了洪水監測。

隨著低壓系統逼近，猛烈的降雨持續襲擊州內部分地區，尤其是檀香山市、考艾縣和茂宜縣。部分地區可能會有8到10吋的降雨，包括雷暴和強風，對洪水、山體滑坡等構成重大風險。

學區 夏威夷州 洪水

上一則

亞城台灣傳統周 十鼓擊樂團震撼觀眾

下一則

夏威夷佛光山浴佛法會 近百人參加 圓滿完成

延伸閱讀

參選巴洛阿圖學委 王趙艷明：希望增添東亞裔代表性

參選巴洛阿圖學委 王趙艷明：希望增添東亞裔代表性
眾議院為反猶太風潮聽證 學區領導遭共和黨議員責難

眾議院為反猶太風潮聽證 學區領導遭共和黨議員責難
維州學區2學校 恢復以邦聯人物命名

維州學區2學校 恢復以邦聯人物命名
金山學區恐破產 加州派員監管

金山學區恐破產 加州派員監管

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
下班尖峰時間從芝加哥開車出城，都得經歷漫長的塞車。(特派員黃惠玲／攝影)

全美不適合開車城 第1名在這裡 費城高居第5

2024-05-13 02:15

超人氣

更多 >
不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕
華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴

華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因