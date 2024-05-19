西夏一周╱金恩縣擬提高房產稅 濟助健康診所

夏威夷面臨低壓系統大雨襲擊。(取自美國國家海洋暨大氣總署)

金恩縣（King County）指出，由於3500萬美元的預算緊縮，縣政府運營的10個公共健康診所，將面臨關閉的危險。因此，縣政委員康斯坦丁（Dow Constantine）將尋求提高房產稅，讓診所得以繼續運營。

康斯坦丁提議的細節尚未具體，但該提議涉及縣議會投票（非民眾投票），為縣擁有的Harborview醫療中心籌集資金，並將公共健康診所或其服務納入Harborview 的管理範疇。根據統計，每年約有7萬人在公共健康診所獲得醫療、牙科、營養援助或個性化服務，幾乎都是低收入者，也有部分是新移民或無家可歸者。

華盛頓州立法機構今年授與各縣提高房產稅以資助縣有醫院的權力。由華盛頓大學附設醫院（UW Medicine）經營的Harborview是全州唯一一個縣有醫院。

摩西湖裁減百名教師 校長「被休假」

摩西湖學區將裁減百名教師。(取自GoogleMap)

摩西湖學區 校董會（Moses Lake School Board）決定，不續聘約100名教師，主因教育計畫與運營徵費失敗，以及1100萬美元的會計錯誤。董事會也一致投票決定，讓校長Monty Sabin行政休假，由助理校長Carol Lewis代理。

根據公立教育監督辦公室，摩西湖學區今年有491名教師，約8850名學生就讀。學區聲明說，這次員工削減預計將節省約1300萬美元。至於1100萬美元的會計錯誤，是因學區資產負債表預估的收入金額，未在學區收到實際收入後扣除，以致手頭資金在一段時間內被高估了。

校長Monty Sabin於2022年3月被聘用，每年薪酬25萬5500美元，合約到2026年8月結束。如果他無故被解僱，學區有義務支付他18個月的工資或剩餘時間的工資。

海勒卡拉擬建7座望遠鏡 原住民反對

海勒卡拉風景如畫。(取自美國國家公園網站)

美國空軍部門擬在海勒卡拉（Haleakala）山頂建造七座新望遠鏡的計畫，遭到夏威夷反對，尤以原住民反對最烈。

這項計畫名為AMOS STAR，是空軍一項先進研究設施，需要在茂宜空間監視綜合體（Maui Space Surveillance Complex）附近建造七座新望遠鏡和一個光學實驗室。軍方官員表示，「隨著太空中物體的增多，我們需要更多的望遠鏡來更頻繁地追蹤這些物體」。

15日在茂宜Kihei舉行的最終會議吸引了數百人，幾乎所有發言者都反對這個計畫。反對者說：「那座山是我的祖母。那座山是我的家人。」另一人表示，這不僅僅是關於星星和衛星，這是殖民項目的延續。

夏威夷暴雨襲 州長簽署緊急宣言

來自科納（Kona）低壓天氣系統的暴雨襲擊夏威夷州 的西部，導致道路被淹，樹木倒塌，早晨通勤受到嚴重影響，並有部分活動因此延期或取消，州長格林（Josh Green）已簽署一項緊急宣言（Emergency Proclamation），以應對Kona低壓天氣事件。

這項緊急宣言立即生效，允許動員國民警衛隊單位，與地方當局、應急管理局和相關機構協調工作，以減輕Kona低壓風暴的影響。歐胡島（Oahu）16日發布洪水 報告，考艾縣（Kauai）和茂宜縣（Maui）則發布了洪水監測。

隨著低壓系統逼近，猛烈的降雨持續襲擊州內部分地區，尤其是檀香山市、考艾縣和茂宜縣。部分地區可能會有8到10吋的降雨，包括雷暴和強風，對洪水、山體滑坡等構成重大風險。