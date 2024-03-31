檀香山星廣報所屬集團媒體 將全數出售
由「布萊克報業」(Black Press)擁有之檀香山新聞媒體集團「檀香山星廣報」(Honolulu Star-Advertiser)、與其在大島及可愛島的姊妹出版物，很快就會把印刷機鑰匙交給一直嘗試收購它們的阿拉巴馬州連鎖報業。
阿拉巴馬州連鎖報業收購
加拿大一家破產法院前周批准，將總部位在加拿大維多利亞的「布萊克報業」出售給新業主。收購方擁有包括自一家密西西比報業公司分拆出來的阿拉巴馬州「卡本特媒體」(Carpenter Media)等新聞出版事業，這家阿拉巴馬州連鎖報業公司，以經營規模相對較小的社區報而聞名。
根據西雅圖線上新聞網站「Post Alley」報導，除了夏威夷報紙之外，檀香山星廣報母公司布萊克報業，還在華盛頓州、阿拉斯加與其他地方擁有新聞業務。收購動作完成後，布萊克報業旗下擁有所有新聞媒體，將皆歸給新業主。
檀香山新聞媒體「Honolulu Civil Beat」指出，目前尚未知布萊克報業原本在夏威夷的報業業務，將會有何種發展。
近來破產法庭報告中，有一件有關夏威夷媒體業務的花絮消息。「檀香山星廣報」似乎是今年1月遭到勒索軟體攻擊的受害機構之一。報告透露，Akira勒索軟體集團(Akira Ransomware Group)發起軟體勒索攻擊，透過利用虛擬專用網路漏洞、獲取存取權限，對大量伺服器進行加密。
檀香山星廣報在遭到軟體勒索攻擊後，仍能出版，但業務功能遭到破壞攻擊，包括向訂閱者收取一個月費用。Akira要求400萬元贖金，星廣報透過專門從事此類案件的中介者協商，將贖金降至15萬元。報告透露，贖金金額是透過提供加密貨幣勒索軟體結算服務的中介者、以比特幣支付。贖金付出後不久，加密伺服器運作就立即恢復。
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