檀香山星廣報所屬集團媒體 將全數出售

檀香山星廣報母公司旗下所有媒體，將由阿拉巴馬州連鎖報業收購。(圖取自檀香山星廣報臉書)

由「布萊克報業」(Black Press)擁有之檀香山新聞媒體集團「檀香山星廣報」(Honolulu Star-Advertiser)、與其在大島及可愛島的姊妹出版物，很快就會把印刷機鑰匙交給一直嘗試收購它們的阿拉巴馬州 連鎖報業。

阿拉巴馬州連鎖報業收購

加拿大一家破產 法院前周批准，將總部位在加拿大維多利亞的「布萊克報業」出售給新業主。收購方擁有包括自一家密西西比報業公司分拆出來的阿拉巴馬州「卡本特媒體」(Carpenter Media)等新聞出版事業，這家阿拉巴馬州連鎖報業公司，以經營規模相對較小的社區報而聞名。

根據西雅圖線上新聞網站「Post Alley」報導，除了夏威夷 報紙之外，檀香山星廣報母公司布萊克報業，還在華盛頓州、阿拉斯加與其他地方擁有新聞業務。收購動作完成後，布萊克報業旗下擁有所有新聞媒體，將皆歸給新業主。

檀香山新聞媒體「Honolulu Civil Beat」指出，目前尚未知布萊克報業原本在夏威夷的報業業務，將會有何種發展。

近來破產法庭報告中，有一件有關夏威夷媒體業務的花絮消息。「檀香山星廣報」似乎是今年1月遭到勒索軟體攻擊的受害機構之一。報告透露，Akira勒索軟體集團(Akira Ransomware Group)發起軟體勒索攻擊，透過利用虛擬專用網路漏洞、獲取存取權限，對大量伺服器進行加密。

檀香山星廣報在遭到軟體勒索攻擊後，仍能出版，但業務功能遭到破壞攻擊，包括向訂閱者收取一個月費用。Akira要求400萬元贖金，星廣報透過專門從事此類案件的中介者協商，將贖金降至15萬元。報告透露，贖金金額是透過提供加密貨幣勒索軟體結算服務的中介者、以比特幣支付。贖金付出後不久，加密伺服器運作就立即恢復。