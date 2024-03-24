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夏威夷酒店入住率不如疫情前 旅遊業迎春假遊客盼走出困境

編譯組／22日綜合報導
夏威夷是風光明媚，常是旅遊首選，今年春假雖迎來人潮，但酒店入住率仍未恢復到疫情前水準。（美聯社）
夏威夷是風光明媚，常是旅遊首選，今年春假雖迎來人潮，但酒店入住率仍未恢復到疫情前水準。（美聯社）

夏威夷新聞（Hawaii New Now０報導，旅遊業對今年春假可能帶來的觀光熱潮降低了期待。根據統計，夏威夷酒店的入住率確有提升，介於70％至80％之間，但仍然低於疫情前春假期間的典型90％水平。 

根據夏威夷旅遊局（Hawaii Tourism Authority，HTA）的數據，2019年3月，有92萬7000人前往夏威夷；去年3月，HTA統計了約88萬2000人，減少近5%。今年3月還未結束，尚無統計，但從相關指標觀察，以及去年8月發生的茂宜（Maui）大火尚處於重建之中，可能難以超越疫情前表現。HTA是負責以可持續的方式全面管理旅遊業的州政府機構，並與社區和行業合作。

夏威夷住宿和旅遊協會（Hawaii Lodging and Tourism Association）人員表示，我們仍然略低於疫情前，但我們顯示出正在大幅度地走出困境；我們希望在這個時候入住率達到85%-90％，但還沒有達到。

HTA表示，依據夏威夷酒店表現報告，2024年2月全州平均房價為每天372元，比去年同月下降4％；茂宜大火復原是其中一個因素。

一般於3月中旬開始的春假，也是夏威夷餐飲業非常依賴的一個時期。 夏威夷餐飲協會(Hawaii Restaurant Association)人員表示：「我們真的預期我們的餐廳在這段時間會更繁忙。」 

根據夏威夷酒店表現報告，今年2月全州酒店報告入住率為79.8%，高於去年同月的76%，但平均每日房價下降了4%。與疫情前的2019年2月相比，全州平均每日房價上漲27.6%，但入住率不如疫情前同期的83.5%。

依據這項報告，茂宜縣今年2月的平均每日房價為542元，依然是全州最高地區，但比去年同月的653元下降16.9%，是四大地區中唯一下降者，也拉低了全州平均每日房價，主因自是發生於去年8月的茂宜大火。所幸，觀光客逐步恢復，入住率74.2%高於年同月。

這項報告是運用STR公司編製的數據而成。該公司對夏威夷群島的酒店進行最大最全面的調查，今年2月共調查了168家酒店、代表了4萬8046間客房，占夏威夷群島擁有20個房間以上住宿設施的86.0％，包括提供全方位服務、有限服務和公寓式酒店的設施，但度假租賃和分時度假物業未納入調查。

夏威夷酒店入住率和平均房價
夏威夷酒店入住率和平均房價

夏威夷 疫情 房價

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