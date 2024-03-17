夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷 警方表示，一名男子去年被指控向一名女子潑硫酸，並企圖在獄中與獄友密謀進行第二次類似襲擊。

根據大陪審團日前在原有起訴書基礎上、對這名被告指控進行新增與修改的新增訂起訴書內容，嫌犯卡梅倫(Paul Cameron)因2023年4月7日襲擊女子、被指控謀殺未遂，在被監禁期間，又與另一名囚犯瑪哈萬(Sebastian Mahkwan)密謀，並安排瑪哈萬被保釋，以便他可被釋放、進行另一次襲擊。

檀香山警官托曼斯(Lt. Deena Thoemmes)認為，卡梅倫此舉的動機，可能是為了促動外界懷疑、他是否為第一次襲擊的嫌犯。

卡梅倫因去年在檀香山郊區Mililani停車場發生襲擊事件而被起訴，在檀香山歐胡社區懲戒中心(Oahu Community Correctional Center)拘留。當時，瑪哈萬也在同一所監獄 、等待毒品 與攻擊指控的審判。

根據更新起訴書，卡梅倫在監獄致電給某一個人、要求安排瑪哈萬保釋，並告知此人他信任瑪哈萬，因為他是他的男朋友。但是，卡梅倫與母親通電話時、描述瑪哈萬是他的同事。

新起訴書指出，卡梅倫安排將他的摩托車擁有證明與鑰匙交給一名保釋擔保人，作為瑪哈萬8000元保釋金的抵押品。

今年年1月22日，瑪哈萬被保釋。起訴書稱，瑪哈萬將卡梅倫列為保釋金申請與同意書的引介人。第二日，據稱瑪哈萬向一名在檀香山購物中心「Ala Moana Center」附近走路的女子身上潑硫酸，導致她臉部與身體嚴重灼傷。

檀香山檢察官艾爾(Steve Alm)表示，起訴書詳述描述一個極其凶狠的密謀，導致一個完全陌生人、一名無辜女子遭受重傷。

起訴書指出，一名懲戒官員在檢查監獄廚房公共區域時、發現一個信封，裡面有文件詳述如何進行卡梅倫先前被指控的暴行，以及在何處可獲得硫酸的細節。

第一起案件中的女子告訴夏威夷當地新聞媒體「Hawaii News Now」，卡梅倫對她進行攻擊，是因為她不肯與他約會。

「美聯社」致電卡梅倫與瑪哈萬兩人的律師，並未立即獲得回應。

目前兩人皆被關押，不得保釋。