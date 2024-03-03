茂宜島野火1.75億賠償基金 開始接受申請

夏威夷州長格林公布1.75億元基金細節，提供經費補償茂宜島野火受害者。(美聯社)

夏威夷州 長格林(Gov. Josh Green)表示，一項1億7500萬元基金，於3月1日開始接受申請。基金主要為補償美國超過一個世紀以來最嚴重山火 中的罹難者家屬。這項茂宜島 野火基金，也將向因山火重傷住院者提供賠償。

基金管理人、前夏威夷希洛第三巡迴法院前首席法官伊瓦拉(Ronald Ibarra)在確認罹難者家屬資格後，將獲得150萬元。重傷者將由法官確定可獲取賠償金額。茂宜縣已確認，去年8月8日野火摧毀歷史古城拉海納，導致101人喪生。目前仍有兩人失蹤。

格林將基金定為倖存者的選擇，他們可考慮起訴夏威夷州府、夏威夷電力公司或其他公用事業公司與土地所有人，因其在火災發生所扮演的角色。

接受基金經費者，將須放棄起訴基金撥款機構的權益。夏威夷電力公司是最大撥款機構、金額為7500萬元；其次是夏威夷州府6500萬元；茂宜島土地所有者「Kamehameha Schools」金額為1750萬元；茂宜縣府1000萬元。

格林指出，提出訴訟者可能須等三年、四年或五年才能收到索賠金額，並承擔鉅額法律費用。基金相當於一個提議，受害者是否選擇接受這個提議，實際上由他們自行決定。

根據「美聯社」報導，目前已有多起訴訟提出，野火受害者向州府、縣府、公用事業公司與土地擁有者提出訴訟。

夏威夷立法人士尚未撥款6500萬元。格林認為，立法者將會撥款，因為這是一種「富有同情心」(compassionate)的作法，也是避免州府昂貴而漫長訴訟的方式。但是，即使立法機構未通過，格林針對山火的緊急公告、也賦予州長提出州府基金款項的權力。

基金管理人伊瓦拉表示，基金中的2500萬元將保留給重傷者。若罹難者家屬獲得賠償後、還有剩餘經費，將為傷者提供1000萬元援助。格林指出，若支付所有索賠後、尚有剩餘經費，餘額將按照資助者捐贈金額、按比例還返給資助者。

格林說，若有百分之百受難家屬接受補償提議，他會相當樂見；但若有人認為訴訟更好，也絕對沒有問題。這項基金將以夏威夷語「家庭」(One Ohana)命名。3月1日開始接受申請。