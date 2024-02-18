西城送餐員最低工資新法上路 商家漲價 訂單暴跌

西雅圖今年開始實施送餐員最低工資要求新法令，導致客戶訂單直線下滑。（電視新聞截圖）

自西雅圖 一個月前開始實施送貨員最低薪資的新法令後，消費者訂餐數量開始直線下滑。因為這項額外成本，商家對顧客祭出了更多附加費用，引發消費者的憤怒和強烈反彈，也導致送貨員的工作量大減。

Uber發言人向KIRO7電視台表示，西雅圖的Uber Eats送貨員現在等待工作的時間平均增加了30分鐘，而且「顧客需求正在逐步下滑」。

Uber Eats送貨員艾爾斯（Tony Illes）說：「我曾經6小時沒有接到任何訂單，感覺完蛋了。」

KIRO7發現，因為新附加費用退出像DoorDash這類送貨平台的消費者不在少數。事實上，送貨員和顧客都認為，新法令沒有發揮該有的作用。

消費者巴克（Jordan Barker）表示，他過去經常使用送餐服務，直到上個月新法生效後，他收到帳單時大吃一驚。巴克說：「我現在已不再使用DoorDash和Uber Eats，實在太離譜，有幾個正常收入的人負擔得起？」

另一名使用DoorDash的消費者諾荷米（Nohemi）指出，除了法律規定的新4.99元監管費，還要付送貨費、服務費、小費，餐點價格也比過去貴。她說：「這些費用加起來真的很貴。」

被詢問到西雅圖市議會是否會考 慮撤銷新法令，勞工 標準辦公室（Office of Labor Standards）公關經理發出聲明說：「因為新法令生效不到一個月，現在做出評估為時過早，但市府會密切注意各項指標。」還說：「法令並沒有要求企業調漲對顧客的收費。」

Uber發言人表示，如果不把部分成本轉嫁給消費者，那他們每筆訂單都會虧損。

DoorDash也發出聲明說：「根據這項新法律，我們的送貨員現在每小時至少賺26.4元，不包含小費和交通哩程補貼，遠超過西雅圖規定的最低時薪。我們警告過制定這項法律的前市議員，我們可能需要徵收新費用，以抵銷這項史無前例的政策產生的部分成本。」