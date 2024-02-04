夏州擬修憲 徵地產附加稅資助公校 意見兩極

夏威夷立法機關擬議提出憲法修正案，允許夏威夷運用地產稅資助學校。圖為夏威夷州府辦公室。(取自夏威夷州長辦公室臉書)

夏威夷選民可能有機會決定，是否允許夏州徵收附加地產稅，以此資金提供公立學校經費。支持人士認為，此舉將使夏威夷部分最富裕房主、更加支持長久以來資金不足的教育體系。

立法機關正在考慮針對此議題提出憲法修正案。但反對者認為，修正案內容用詞會誤導選民，可能阻礙房地產投資 ，並指出2018年曾嘗試通過類似提案，卻以失敗告終。

州眾議會第1537法案(House Bill 1537)提出憲法修正案，授權州政府對價值300萬元以上房屋投資物業、增收附加稅收費用。自住房(primary residences)以及可負擔房屋則可豁免。眾議會教育委員會已建議通過法案，並進行修正。

提出法案的州眾議員培魯索(Amy Perruso)表示，若法案通過有效，稅收將針對富裕房主的第二間房產，其中許多是居住在外州。她說，由此稅收產生收入，將用於資助自幼稚園到高等教育的各級公立教育學校。

根據現行憲法，僅有縣政府有權徵收地產稅。公立學校大部分資金來自州府的一般基金。

立法機關曾於2018年欲通過類似法案，但在公眾對修正案進行投票之前，因提案用語模糊不清，夏威夷最高法院因此宣布選票無效。

此次新提案的支持人士期望，能於今年順利進入投票階段。支持者日前在眾議院教育委員會聽證會表示，與2018年提案不同，新修正案規定附加徵稅僅適用於價值300萬元以上的房產，並包括自住房豁免。「夏威夷州 教師協會」會長Osa Tui Jr.認為，新提案用語特殊性與清晰度，有助於擬議修正案避免2018年面臨的相同法律挑戰。

不過，「夏威夷稅務基金會」主席山近(Tom Yamachika)並不同意這個說法，認為目前選票語言與2018年幾乎相同，選民可能無法理解；並且若修正案通過，部分住房物業可能面臨增稅。此外，對房主徵收額外地產稅，可能會阻礙夏威夷的房地產投資，那些擁有大量資金且可投資第二間房產的富人，有足夠資金知道何時退出。

培魯索指出，若選民於今年11月通過憲法修正案，明年立法機關將決定地產稅增稅的具體細節。立法機關也需決定如何將產生的稅收分配給公立教育不同部門。她表示，提案語言內容明確規定，資金用於補貼而非取代現有資金。

夏威夷政治學家莫爾(Colin Moore)分析，儘管第1537法案有很大機會在立法機關通過，但可能面臨房地產集團與夏威夷五縣的強烈反對。「夏威夷房地產經紀人協會」主任賈西亞(Lyndsey Garcia)認為，擬議稅收可能增加夏州的住房成本，特別是多戶單位與公寓，對房東徵稅可能轉嫁給租戶。