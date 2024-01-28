熬過冬季漫漫長夜 西雅圖告別下午五點日落

熬過冬季漫長黑夜，西雅圖告別下午5時的日落。（美聯社）

根據西雅圖 5King媒體報導指出，對華盛頓州 西部的居民來說，太陽的日照時間將延長，冬季漫長的黑夜將逐漸縮短，下午4時的日落時間將逐漸延後，民眾會慢慢地享受到日照增多的溫暖時光。

報導提到，對於長期處於黑暗感到不安的民眾而言，本周將迎來最後一次下午5時的日落，而下一次5時日落的月份要等到11月。

根據美國國家海洋和大氣管理局（The National Oceanic and Atmospheric Administration）的數據顯示，在1月25日當天，太陽在西雅圖地區於下午4時59分落下，這一天的太陽從上午7時44分升起後，總計這一天在西雅圖大約有9小時又15分鐘的日照時間。

根據timeanddate.com的數據顯示，回到2023年11月，西雅圖的日落時間從11月4日的下午5時47分跳躍到11月5日的下午4時45分，這是因為夏令日光節約時間的結束。從那時起，華盛頓地區的居民經歷逐漸減少的日照時間，直到12月21日，這一天是一年中日照最短的時間，也是冬季的第一天，僅有8小時25分的陽光。

華盛頓州議會正在考慮一項新的法案，該法案將實行全年採用夏令日光節約時間，這將使夏季的日落時間更晚，並在冬季的日照變化上更加明顯。參議員 麥克帕登（Mike Padden）提出的這項法案，討論了由於一小時的時差轉換，而產生的負面公共健康影響。如果該法案通過，統一時間法案將於今年11月4日生效。

根據美國國家氣象局的消息，冬季的最後一天是在2024年3月19日，季節的變化是由於地球軸傾斜23.5度所造成；因此，北半球在6月向太陽傾斜，而在12月遠離太陽。