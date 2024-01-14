我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

助重建茂宜島 國際佛光會捐20萬

檀香山訊
夏威夷佛光山1月2日住持依宏法師及佛光會長仝汪文娟及法師與信眾一行，前往副州長辦公室捐贈20萬元善款給茂宜島災區的受災戶團體。（夏威夷佛光山／提供）
夏威夷佛光山1月2日住持依宏法師及佛光會長仝汪文娟及法師與信眾一行，前往副州長辦公室捐贈20萬元善款給茂宜島災區的受災戶團體。（夏威夷佛光山／提供）

夏威夷茂宜島2023年8月遭受嚴重大火，燒毀了千人以上的住所，眾多人瞬間失去賴以維生的家園。夏威夷佛光山住持依宏法師，在新的一年伊始，攜帶來自全球佛光人的關懷，代表洛杉磯國際佛光會世界總會，於2日捐贈20萬美元善款賑災，為災民與災區帶來至誠的祝福，期望災民盡快恢復正常生活，災區盡快重建、康復。

當天參與捐贈儀式的有來自教育、宗教、文化與其他慈善機構代表，總計9個單位。

夏威夷副州長陸克(Silvia Luke)在儀式中致詞時提到，之前參加夏威夷佛光山舉辦的浴佛節活動，為她留下深刻的印象，也學習到佛教的教義。其中佛陀告訴大家，人與人是互有關聯的，當我們幫助他人，就像現在佛光會幫助茂宜社區的災民一樣，我們的內心得到平和，這就是互聯性。

依宏法師代表夏威夷佛光山感謝副州長的支持與協調。法師強調，星雲大師創辦佛光會的宗旨是弘揚人間佛教、關懐社會、建設人間淨土。因為我們生活在共同的因緣中，彼此相依相助。本次的善款捐贈展現了星雲大師人間佛教理念，體現了全體佛光人同體共生與服務社會的精神，相互扶持。同時，法師也期望這次的捐贈活動能激發更多大眾的愛心，一同參與茂宜的重建工作。

當天除了副州長陸克參與見證之外，出席單位與個人還包括夏威夷教育部督學辦公室主任Camille Masutomi、夏威夷大學教育系副主任Alice Taum、Lahaina 災區出席者包括Hongwanji 主教Toshiyuki Umitani、Shingon Mission牧師Robert Nakamura、和興廟博物館復原基金會、夏威夷食物銀行與救世軍Annie Trimmer將軍。所有受贈單位依序出列領取支票後，法師帶領大眾，一起為茂宜與世界和平祝禱祈福，同時祈求佛陀在2024新年開始，祈願人人行三好：做好事、說好話、存好心；願社會安定，人民快樂；願世界和平，普天同慶。願世人如雲水自在，祥和歡樂。

當日未能出席的Lahaina 淨土宗，市民教堂(Napili Citizen Church)，Maui Strong Fund 和Maui United Way 等四個單位的善款則由茂宜信徒譚小梅帶回轉交。

夏威夷州副州長Sylvia Luke（左）接見夏威夷佛光山住持依宏法師（右），並...
夏威夷州副州長Sylvia Luke（左）接見夏威夷佛光山住持依宏法師（右），並代表全州向佛光山義舉表達謝意。（夏威夷佛光山／提供）

夏威夷 星雲大師 支票

上一則

全美最火熱房市排名 俄州3市擠入前10

下一則

現金買家增加 擠壓首購族買屋成交空間

延伸閱讀

日本石川強震首見「災害關聯死」 岸田文雄擬13日親赴災區

日本石川強震首見「災害關聯死」 岸田文雄擬13日親赴災區
日本能登強震災區氣溫下探-2.4℃ 嚴寒天氣恐釀第2波傷亡

日本能登強震災區氣溫下探-2.4℃ 嚴寒天氣恐釀第2波傷亡
能登半島強震台人紛紛送暖 台僑社團物資送進災區

能登半島強震台人紛紛送暖 台僑社團物資送進災區
日本石川縣強震失聯增至222人 降雪低溫將衝擊災區

日本石川縣強震失聯增至222人 降雪低溫將衝擊災區

熱門新聞

伊州車險費用與全美各地一樣大幅飆升，讓許多車主都無法接受。(特派員黃惠玲／攝影)

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

2024-01-08 11:43
芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

2024-01-12 10:58
費城2名男子在月台鬥毆、1人落軌遭列車輾斃。（取材自X@OneCrazyRay）

費城2男地鐵月台互毆 他「挨2拳」跌落軌 慘被列車輾斃

2024-01-06 03:24
波士頓北區餐館對於吳弭政府針對該區的戶外用餐計畫，提出歧視指控。(本報檔案照片)

波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

2024-01-08 09:40
德州沃思堡市中心一家飯店8日驚傳爆炸，造成至少11人受傷，其中1人命危、2人重傷，另有1人失蹤，事故周邊道路可見散落大量建築碎片，旅館外牆被炸翻，黑煙直竄天際。(美聯社)

德州市中心飯店爆炸 21人受傷 現場飄瓦斯味

2024-01-08 20:30
一份新的U-Haul報告指出，2023年德州蟬聯第三年美加搬家者首選州。(U-Haul臉書)

美加搬家首選 德州連3年登上榜首

2024-01-08 01:15

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子