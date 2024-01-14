助重建茂宜島 國際佛光會捐20萬

夏威夷佛光山1月2日住持依宏法師及佛光會長仝汪文娟及法師與信眾一行，前往副州長辦公室捐贈20萬元善款給茂宜島災區的受災戶團體。（夏威夷佛光山／提供）

夏威夷 茂宜島2023年8月遭受嚴重大火，燒毀了千人以上的住所，眾多人瞬間失去賴以維生的家園。夏威夷佛光山住持依宏法師，在新的一年伊始，攜帶來自全球佛光人的關懷，代表洛杉磯國際佛光會世界總會，於2日捐贈20萬美元善款賑災，為災民與災區帶來至誠的祝福，期望災民盡快恢復正常生活，災區盡快重建、康復。

當天參與捐贈儀式的有來自教育、宗教、文化與其他慈善機構代表，總計9個單位。

夏威夷副州長陸克(Silvia Luke)在儀式中致詞時提到，之前參加夏威夷佛光山舉辦的浴佛節活動，為她留下深刻的印象，也學習到佛教的教義。其中佛陀告訴大家，人與人是互有關聯的，當我們幫助他人，就像現在佛光會幫助茂宜社區的災民一樣，我們的內心得到平和，這就是互聯性。

依宏法師代表夏威夷佛光山感謝副州長的支持與協調。法師強調，星雲大師 創辦佛光會的宗旨是弘揚人間佛教、關懐社會、建設人間淨土。因為我們生活在共同的因緣中，彼此相依相助。本次的善款捐贈展現了星雲大師人間佛教理念，體現了全體佛光人同體共生與服務社會的精神，相互扶持。同時，法師也期望這次的捐贈活動能激發更多大眾的愛心，一同參與茂宜的重建工作。

當天除了副州長陸克參與見證之外，出席單位與個人還包括夏威夷教育部督學辦公室主任Camille Masutomi、夏威夷大學教育系副主任Alice Taum、Lahaina 災區出席者包括Hongwanji 主教Toshiyuki Umitani、Shingon Mission牧師Robert Nakamura、和興廟博物館復原基金會、夏威夷食物銀行與救世軍Annie Trimmer將軍。所有受贈單位依序出列領取支票 後，法師帶領大眾，一起為茂宜與世界和平祝禱祈福，同時祈求佛陀在2024新年開始，祈願人人行三好：做好事、說好話、存好心；願社會安定，人民快樂；願世界和平，普天同慶。願世人如雲水自在，祥和歡樂。