西雅圖公共運輸除夕免費搭乘 鼓勵民眾勿開車到市區
本周日午夜太空針塔(Space Needle)的慶新年煙火秀是免費的，西雅圖地區的許多大眾運輸系統也提供免費乘坐水上與陸上交通工具，官方呼籲民眾不要開車到市區，這樣即使喝酒也不至於肇事，也不會造成市中心交通壅塞。
除夕晚與元旦凌晨免費搭乘優惠是六年前開始的。國王縣都會捷運局(King County Metro)、海灣運輸局(Sound Transit)、社區運輸局(Community Transit)、艾佛瑞運輸局(Everett Transit) 、西雅圖街車(Seattle Streetcar)和國王縣水上的士(King County Water Taxi)的交通工具不用花錢。但民眾必須小心的是，西雅圖市中心單軌列車(Seattle Center Monorail)和華盛頓州渡船(Washington State Ferries)還是照常收費。
海灣運輸局星期天Link輕軌1號線是每15分鐘發一班車，從西雅圖往南開的最後一班車是1日凌晨1時57分從北門站(Northgate Station)出發。往北開的最後一班車是凌晨12時40分從天使湖站(Angle Lake Station)出發。塔科瑪市(Tacoma)的T線最後一班車是12時40分從塔科瑪圓頂站(Tacoma Dome Station)出發。南湖聯合街車(South Lake Union streetcar)會運作到凌晨12時30分。
另外，除夕那天美式足球西雅圖海鷹隊(Seahawks)在主場迎戰匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)，那天海灣人通勤列車(Sounder commuter trains)給前往看球的球迷提供免費往返搭乘，列車時刻表請上soundtransit.org查詢。
西雅圖市中心單軌列車(Seattle Center Monorail)成人每趟收費3.50元，兒童、長者、殘障人士等是1.75元。前往市中心的列車會開到31日晚間11時，把看焰火的群眾載到太空針塔附近。接著在1日凌晨12時30分到1時之間運行，把看完焰火的群眾從市中心載到西湖站(Westlake Station)。
另外要注意的是，免費搭乘在1日凌晨結束，元旦那天正規時段的車輛與水上交通工具，全部恢復到正常的收費。
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