西雅圖公共運輸除夕免費搭乘 鼓勵民眾勿開車到市區

西雅圖地區許多公共運輸單位提供除夕免費搭乘。（X/Twitter圖片）

本周日午夜太空 針塔(Space Needle)的慶新年煙火秀是免費的，西雅圖 地區的許多大眾運輸系統也提供免費乘坐水上與陸上交通工具，官方呼籲民眾不要開車到市區，這樣即使喝酒也不至於肇事，也不會造成市中心交通壅塞。

除夕晚與元旦凌晨免費搭乘優惠是六年前開始的。國王縣都會捷運局(King County Metro)、海灣運輸局(Sound Transit)、社區運輸局(Community Transit)、艾佛瑞運輸局(Everett Transit) 、西雅圖街車(Seattle Streetcar)和國王縣水上的士(King County Water Taxi)的交通工具不用花錢。但民眾必須小心的是，西雅圖市中心單軌列車(Seattle Center Monorail)和華盛頓州渡船(Washington State Ferries)還是照常收費。

海灣運輸局星期天Link輕軌1號線是每15分鐘發一班車，從西雅圖往南開的最後一班車是1日凌晨1時57分從北門站(Northgate Station)出發。往北開的最後一班車是凌晨12時40分從天使湖站(Angle Lake Station)出發。塔科瑪市(Tacoma)的T線最後一班車是12時40分從塔科瑪圓頂站(Tacoma Dome Station)出發。南湖聯合街車(South Lake Union streetcar)會運作到凌晨12時30分。

另外，除夕那天美式足球 西雅圖海鷹隊(Seahawks)在主場迎戰匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)，那天海灣人通勤列車(Sounder commuter trains)給前往看球的球迷提供免費往返搭乘，列車時刻表請上soundtransit.org查詢。

西雅圖市中心單軌列車(Seattle Center Monorail)成人每趟收費3.50元，兒童、長者、殘障人士等是1.75元。前往市中心的列車會開到31日晚間11時，把看焰火的群眾載到太空針塔附近。接著在1日凌晨12時30分到1時之間運行，把看完焰火的群眾從市中心載到西湖站(Westlake Station)。

另外要注意的是，免費搭乘在1日凌晨結束，元旦那天正規時段的車輛與水上交通工具，全部恢復到正常的收費。