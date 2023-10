夏州拉海納野火 求救通聯曝光 錄音曝民眾驚逃恐慌

拉海納火災是美國超過一個世紀以來最致命野火,事發8月8日當天911通話內容,揭示拉海納致命野火期間民眾匆促逃離的恐慌。(美聯社)

美聯社要求當局提供拉海納火災當時的911通話錄音,內容記錄這場美國超過一個世紀以來最致命野火發生的當時,火災是如何快速席捲拉海納城鎮的;以及緊急專線電話調度人員的反應,官員們面對火災混亂情況的不堪負荷與挑戰。

根據美聯社獲得拉海納火災期間911通話紀錄,由於接獲太多來電,警察與消防人員各處忙碌,調度人員愈來愈無法提供協助,僅能提供「若必要離開時就即刻離開」(Leave if you have to leave)等建議,並向致電者保證救援人員就在救災地區。

調度員在通話中顯現同情心、努力安撫居民,並告知他們採取一切必要方法以確保安全。隨著火災情勢變化,部分來電者被告知留在車內、其他人則被告知儘快逃生或前往大海。若可以做到,許多人被敦促前往拉海納市政中心避難。

一名調度員告知陷入交通堵塞的婦女,須保持耐心,當時她正試圖與家人撤離,詢問是否有危險?調度員回答:「沒有,女士。大家正盡力搶救。」然而,數分鐘後,另一名被困在另一條道路的民眾,得到截然不同的指示:「若無法開車,就快下車逃離。」

美聯社獲得911通話內容時間為8月8日下午3時30分至5時30分。颶風肆虐、大火席捲拉海納城鎮,造成至少98人喪生、超過2000棟建築被摧毀,其中大部分是住宅。大火將拉海納夷為平地,這座歷史悠久城鎮,曾是夏威夷王國首都與捕鯨船港口。當火災發生,許多駕駛人被困在道路上、附近地點被黑煙與火牆包圍、汽車爆炸、燃燒碎片落在周圍時,民眾得選擇留下或跳進海中。

夏威夷州 主要電力公司夏威夷電力公司已承認,8月8日上午,電線在茂宜島 引發野火。縣消防人員當時宣布火勢已被控制,但火苗附近又再次出現火焰。部分受害人家屬已起訴夏威夷電力公司,指稱其在強風與乾燥情況下,疏忽未能切斷電源。

911通話的求救持續,民眾打電話是因為被困在車裡、被倒下樹木與電線困住,或擔心獨自在家的親人。調度員只能不斷致歉,但表示沒人可派去他們所在地點。

調度員也接到來自拉海納以外地區的來電,包括有關暴力犯罪 與島上其他地方燃燒野火的通報。根據茂宜島警局,當天共接獲超過4500通緊急電話與訊息。在一般情況時,調度員每天接到約1600通來電。

根據茂宜縣名單,已知喪生受害人中,約有三分之二年齡為60歲以上,911電話內容反映了無法自行逃脫民眾的無助。警局發言人皮可(Alana Pico)電郵寫道,火災當天情勢轉變相當迅速,當局調度員已盡了最大努力。