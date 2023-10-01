專挑亞裔搶劫 南西雅圖逮5嫌、搜出至少14把槍

西雅圖警方宣布已逮捕五名涉嫌連續在南西雅圖地區暴力入室搶劫的嫌犯。圖為監視攝影機拍到越裔受害者被蒙面嫌犯持槍脅迫的畫面。（電視新聞截圖）

西雅圖 警察局長狄亞茲（Adrian Diaz）27日下午召開記者會表示，過去幾個月在南西雅圖地區針對亞裔 居民的一連串暴力入室搶劫案，已有五名歹徒落網。

西雅圖警方表示，從今年6月開始，有一群頭戴滑雪面罩的持槍搶匪，在南西雅圖包括燈塔山（Beacon Hill）、雷尼爾灘（Rainier Beach）和雷尼爾景（Rainier View）等社區，強行闖入共14戶民宅，他們攻擊、持槍毆打、以槍抵住受害者，威脅受害者交出現金和貴重物品。警方指出，受害者都是亞裔家庭。

西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）發出聲明說：「希望這些逮捕行動能多少幫助我們西雅圖南部許多居民恢復心靈上的平靜。」

狄亞茲在記者會上表示，被捕的五名嫌犯當中，只有一名是17歲的未成年者，其餘都是成年男子。狄亞茲稱，警方在逮捕過程中找到至少14把槍枝，他們正在測試這些槍枝，以確定它們是否與其他案件有關。

狄亞茲說：「找到這些槍枝不僅有助確保社區安全、防止入室搶劫，還可防範可能的槍擊事件。」

狄亞茲表示，他們將與金恩縣檢方合作，考慮是否對嫌犯提出搶劫以外的指控，評估這些搶案是否符合仇恨犯罪的標準。

西雅圖警局警官布朗（Rob Brown）上個月指出，由於受害者有語言溝通上的問題，使警察趕往案發地點的時間被拖延了15到20分鐘，給予搶匪足夠的時間逃跑。

已宣布參選市議員的西雅圖華埠 國際區（Chinatown International District）巡邏隊志工領導人胡清雅（Tanya Woo）說：「對不會說英語且不知道有哪些資源可用的居民來說，這是非常可怕的事情。」

警方表示，在其中一起搶案中，一名10歲男童被歹徒用槍指著頭，逼迫他說出家人存放貴重物品的地方。

在另一起案件中，越裔受害人高德（Dat Cao，音譯）於8月在其位於燈塔山的前住家外取郵件時，遭到蒙面歹徒搶劫。門口的監視攝影機拍到，兩名蒙面人走到高德的身後，其中一人拿著槍，另一人用電擊槍電擊高德，要求高德交出戒指和皮夾。

高德本月稍早在記者會上以越語透過連頓（Renton）市議員金慶範（Kim-Khánh Văn，音譯）的翻譯說：「我時常想起當時發生的事，我非常、非常害怕。」