女遭撞死「價值有限」…西雅圖警冷血論 民眾續抗議

西雅圖警察對被警車撞死的印度籍女子發表冷血言論，憤怒的群眾走上街頭抗議。（美聯社）

西雅圖 警察對一名遭警車撞死的印度 籍女子做出冷血發言，引起軒然大波，事件持續發酵，不但民眾群起走上街頭抗議、印度外交官要求對事件進行調查，西雅圖警察委員會也做出要求這名警察停職停薪的建議。

23歲的印度籍研究生坎杜拉（Jaahnavi Kandula）今年1月23日在西雅圖市區遭警員戴夫（Kevin Dave）超速駕駛的警車撞死。

在警方上周公布的錄音中，可以聽到西雅圖警察工會（Seattle Police Officers Guild）副主席奧德勒（Daniel Auderer）在事件發生後打電話給工會主席索蘭（Mike Solan），報告這起交通事故。奧德勒在談話中大笑著對索蘭說，死者只是個「普通人」，生命「價值有限」，市政府「只需要開一張1萬1000元的支票 就可以」。

這段錄音曝光後，許多憤怒的民眾聚集在坎杜拉被撞死的十字路口進行抗議，要求當局解雇奧德勒和戴夫。五歲的蕾拉（Layla Allibhai）坐在父親肩上舉著一塊牌子，牌子上寫著：「我的生命價值是無限的，賈納維（坎杜拉）的也是。」

西雅圖時報（Seattle Times）報導，由21名成員組成的社區警察委員會（Community Police Commission）20日致函西雅圖警察局長狄亞茲（Adrian Diaz），建議他對奧德勒做出停職停薪的處分，並立即與警察委員會、警察問責辦公室（Office of Police Accountability）和監察長辦公室（Office of Inspector General）組成一個工作小組，來解決長期的警局文化和警察行事問題。

警察委員會在信中還質疑，讓代表警察工會的奧德勒調查這起交通事故，是否存在明顯的利益衝突。西雅圖市議會本周也質疑，在可能導致嚴重紀律處分的情況下，為何一名警察工會領導人會被叫來對一起致命交通事故做決定。

警察委員會還指出，自2014年以來，警察問責辦公室已接獲29起針對奧德勒的投訴，投訴理由包括違反無偏見執法原則、不專業行為、過度使用武力等，其中三起投訴的調查證據成立。

西雅圖警察工會發出聲明表示，他們了解「高度冷血言論」引起的憤怒，但隨身攝影機錄到的只有奧德勒單方面的談話，還有很多細節沒有被公開。