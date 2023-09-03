西雅圖南部槍匪入室搶劫連14起 專針對亞裔
西雅圖南部最近發生十多起針對亞裔長者及其家人的暴力入室搶劫案，西雅圖警局警官布朗（Rob Brown）在上周舉行的會議上，首度公開當地入室搶劫犯罪增加的事實。
布朗表示，自6月以來，西雅圖南部四個郵區98108、98118、98144和98178，至少發生了14起暴力入室搶劫案。一群戴著滑雪面罩、持有槍械的不良分子強行闖入民宅搶劫，攻擊、持槍毆打，並以槍抵住受害者，威脅受害者交出現金和貴重物品。根據警方的網路紀事，調查人員認為，部分受害者可能沒有報案，因此實際搶案數目應該不只14起。
布朗30日再度指出，本月自6日以來，其轄區的燈塔山（Beacon Hill）、雷尼爾灘（Rainier Beach)）和雷尼爾景（Rainier View）等社區共發生了八起搶案。
布朗表示，每起搶案中都有三到七名頭戴滑雪面罩的搶匪，攜帶至少一把長槍和多把手槍，強行闖入受害者家中。布朗指出，受害者都是亞裔家庭，由於有語言溝通上的問題，使警察趕往案發地點的時間被拖慢了15到20分鐘，給予搶匪足夠的時間逃跑。
警方探員高潘（Judinna Gulpan）29日表示，他們懷疑這些搶案可能都是同一群青少年所為。
蘇康妮（Connie So）是大西雅圖地區華裔組織（Organization of Chinese Americans of Greater Seattle）總裁，也是華盛頓大學（University of Washington）教授，她居住的燈塔山正是遭受搶劫的社區之一。她表示，入室盜竊長期以來，一直是南西雅圖的一個問題。
蘇康妮說：「我的母親幾年前去世了，她在世時經常告訴我，這個鄰居剛剛被搶，那個鄰居也被搶過。」
蘇康妮指出，最近一連串搶案鎖定的一些目標，都是母語非英語的第一代移民，這些移民沒有可信賴的對象，如市政府或警方。她說：「我認識的許多人都曾經被搶，但他們不想多談這些可怕的經歷。」
羅斯（Em Rose）任職於華裔資訊與服務中心（Chinese Information and Service Center），這是一個提供當地華裔移民資源的機構。他說：「最近發生的入室盜竊案非常可怕，我們還沒有直接提供協助給任何受害家庭，但我們非常關心這個問題。」
羅斯表示，他們的工作人員透過微信教導民眾如何撥打911電話要求翻譯協助，並鼓勵人們在社區組成安全網。
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