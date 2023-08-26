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茂宜郡告夏威夷電力公司 未即時斷電致火勢蔓延

中央社／洛杉磯25日綜合外電報導
這場發生在夏威夷茂宜島的惡火造成至少115人死亡。(美聯社)
這場發生在夏威夷茂宜島的惡火造成至少115人死亡。(美聯社)

夏威夷茂宜郡（Maui County）昨天控告夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Co.），認為該公司若能即時切斷供電線路，有望避免這場將歷史小鎮拉海納（Lahaina）夷為平地的致命大火。

法新社報導，這場發生在夏威夷茂宜島的惡火造成至少115人死亡。火災過後，外界對夏威夷電力公司的批評聲浪與日俱增，這起訴訟是其中最新的一起事件。影片清楚顯示，在大火發生前幾小時，掉落的電纜線引燃了植被。

訴訟內容指出，由於附近的颶風曾帶來大量強風警報，但夏威夷電力公司及其子公司卻疏於維護其供電管線的正常運作。

訴訟指出：「這些供電管線在可預見的情況下，令拉海納的火勢蔓延更快、更致命且更具破壞性，徹底摧毀了住宅、商家、教堂、學校和歷史文化遺址。」

「被告知道，（美國國家氣象局）預報的強風可能吹倒電線桿、吹落電線並且引燃植被…被告也知道，如果他們的高架電力設備著火，火勢將以極快的速度蔓延。」

茂宜郡正在要求電力公司就造成的損害進行賠償，但未明述求償金額；而茂宜郡本身也正面臨外界壓力，有批評者認為當局在火災前預防準備工作不足，災後反應也慢半拍。

茂宜郡在聲明中表示：「茂宜郡與拉海納及庫拉（Kula）的人民及社區站在一起，將在這些因公共事業引發的火災過後，一同努力恢復公共資源的損害並進行重建。」

夏威夷電力公司總裁兼執行長木村雪莉（Shelee Kimura）14日曾為該公司維持電網運作的決定辯護，稱電力對於維持拉海納地區抽水馬達運作有其必要性。

這起訴訟也聲請由陪審團審判。

夏威夷 颶風 茂宜島

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