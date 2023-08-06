華州初選 西雅圖、金恩縣初步開票出爐

西雅圖和金恩縣1日舉行初選，已有初步開票結果。（美聯社）

華盛頓州8月1日舉行初選，儘管西雅圖 和金恩縣目前還有數十萬張票未開出，但已有初步票數統計可用來預測結果。

在西雅圖市議員選舉方面，三名現任議員路易斯（Andrew Lewis）史特勞斯（Dan Strauss）和莫拉雷斯（Tammy Morales），都在各自的選區中領先，皆有望進入大選。不過，代表市中心的路易斯的實力較弱，獲得的票數僅占選舉之夜開票 數的41%，其主要挑戰者凱投（Bob Kettle）獲得33%。

代表西雅圖南區的現任市議員莫拉雷斯獲得48%的選票，高於主要挑戰者華裔胡清雅（Tanya Woo）的45%。在第三位候選人幾乎沒有進行競選活動的情況下，莫拉雷斯和胡清雅應能順利進入11月大選，但兩人屆時可能會出現激烈的廝殺。

儘管莫拉雷斯可能在此次初選中勝出，但以胡清雅目前的表現，應該足以讓她在大選中獲得許多大企業的捐款。胡清雅在華埠 國際區（Chinatown International District）工作，她的志工組織也設在此地。

作為一名堅定的社會主義者，第三區現任議員薩旺（Kshama Sawant）於2013年首次當選，成了全國頭條新聞。自此，她一直致力協助塑造西雅圖和華盛頓其他地區的政治。現在，這個長達十年的時代已經結束，但不只是因為她選擇不尋求第四次連任。

在第三區這次初選中脫穎而出的是哈靈斯沃斯（Joy Hollingsworth）和哈德森（Alex Hudson），兩人目前得票率為分別40%和32%。西雅圖時報（Seattle Times）表示，很明顯，這個薩旺的長期據點，將不再由左翼人士代表。

根據薩旺當年選舉之夜得票數大幅落後當年現任議員康林（Richard Conlin）的情況下，最終竟然大逆轉獲勝的經驗來看，西雅圖左翼候選人未來幾天的得票有可能後來居上。

今年春季，金恩縣議會在討論8月選舉徵稅法案的幅度時，幾位議員擔心會造成選民產生物業稅疲勞（property tax fatigue）。不過，以初步開票結果來看，他們多慮了。選民並沒有對徵稅顯現出疲勞，退伍軍人、長者和公共服務稅目前獲得的贊成票高達70%。