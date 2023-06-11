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西雅圖愛亞洲美食 丕優數據證實

編譯廖宜怡／綜合報導
調查發現，華盛頓州金恩縣有超過25%的餐館提供亞洲美食。（取自Google地圖）
調查發現，華盛頓州金恩縣有超過25%的餐館提供亞洲美食。（取自Google地圖）

西雅圖人喜歡亞洲美食眾所皆知，現在有數據進一步證實。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）所做的一項最新調查，美國有八個縣超過25%的餐館提供亞洲美食，西雅圖所在的金恩縣是其中之一。

丕優分析了來自SafeGraph的高精確度數據後發現：美國有超過78萬7000家餐廳，其中有提供亞洲料理的餐廳占了12%，高於美國亞裔的人口比例7%；每個州至少有一家亞洲餐廳，近四分之三的縣也都至少有一家亞洲餐廳；45%的亞洲餐廳集中在亞裔人口眾多的五個州，加州、紐約州、德州、紐澤西州和華盛頓州，這五個州的亞裔人口占全美亞裔人口的55%。

目前，美國最受歡迎的亞洲美食是中國料理，占亞洲餐廳的39%，其次是日本料理，占28%，第三是泰國料理，占11%。

在亞洲餐廳超過25%的八個縣當中，以夏威夷檀香山縣的比例33%為最高。根據2022年的人口普查數據，夏威夷的亞裔人口比例也是全美最高，約37%。

其他六個縣有四個位於舊金山灣區，包括聖他克拉拉縣（Santa Clara）、舊金山、阿拉米達縣（Alameda）和聖馬刁縣（San Mateo），其餘兩個是紐約皇后縣（Queens），和維吉尼亞州北部的費爾法克斯縣（Fairfax）。

根據最新的人口普查數據，華盛頓州有10%的人口是亞裔，金恩縣有21%的人口是亞裔。

丕優報告還點出西雅圖地區另一個縣，史諾霍米許縣，當地數量最多的亞洲餐廳是日本料理店，占其餐廳總數的8%，也是美國日本料理店第二多的縣，僅次於檀香山。

尼爾森市調公司（Nielsen）的地方數據顯示，在金恩縣和史諾霍米許縣年滿18歲的250萬人口中，將近一半的居民在過去30天內曾光顧過亞洲餐廳。大約27%的西雅圖地區居民表示，他們在過去30天內曾在中國餐廳用餐，泰國餐廳排第二。

整體來說，亞洲餐廳是西雅圖地區最受歡迎的餐廳，有46%的金恩縣和史諾霍米許縣的居民表示，在過去30天內至少去吃過一次亞洲料理。

然而，若以單一國家料理來說，西雅圖地區最受喜愛的餐廳並非亞洲餐廳，而是墨西哥餐廳，有30%的人表示，他們在過去30天內曾吃過墨西哥料理。義大利餐廳受歡迎的程度和墨西哥餐廳不相上下。有14.5%的成年人表示在過去30天內曾在義大利餐廳用餐。但如果加上披薩店，這個數字激增至29%。

亞裔 西雅圖 墨西哥

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