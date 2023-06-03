反強制回辦公室 亞馬遜員工西雅圖總部前罷工

近千名亞馬遜企業員工5月31日在西雅圖總部前舉行罷工抗議活動，反對重返辦公室強制令，並批評公司氣候行動沒有進展。（美聯社）

近千名亞馬遜 企業員工5月31日展開罷工 行動，在總部前抗議公司的氣候行動沒有進展，而且不公平強制員工重返辦公室。

亞馬遜要求員工每周回辦公室工作三天，這項政策已在一個月前開始生效。抗議員工呼籲亞馬遜，將工作地點決定權交還給團隊領導人。

工程師亨德利（Church Hindley）表示，在家工作讓他的生活變得更好、更健康。他說：「強制令毫無意義，傷害了地球，也傷害了家庭和個人生活。公司要我們回辦公室，只是為了享有稅金優惠。」

參加這項罷工抗議行動的不只是總部企業員工，還包括全球其他地區的亞馬遜員工。罷工組織者估計，參加人數約有1900多人，包括西雅圖地區的900多人。

亞馬遜氣候正義員工組織（Amazon Employees for Climate Justice）共同創辦人伊萊莎‧潘（Eliza Pan）說：「今日可能是亞馬遜歷史的新篇章，從疫情 中走出來的科技員工站起來疾呼：『我們仍然要求保有在這家公司和針對公司發展方向的發言權。』」

亞馬遜員工經常批評公司的一些作法，認為公司在世界各地依靠石化燃料運送包裹的飛機、卡車和貨車，製造了大量碳排放。

亞馬遜在給投資者的年度聲明中表示，他們計畫在2030年之前將電動送貨車數量增加到10萬輛，在2040年之前實現零排放。但抗議員工表示，亞馬遜在氣候方面做得不夠，必須承諾在2030年之前就實現零排放。

亞馬遜發言人葛拉瑟（Brad Glasser）發出聲明說：「我們所有人都希望明天就能實現目標，但對於我們這種消耗大量能源、從事大量運輸和包裝、擁有實體建築資產的公司來說，需要時間才能實現。」

儘管葛拉瑟稱，要求員工重返辦公室讓公司各地園區充滿活力。然而，卻有超過2萬名員工簽署了一份請願書，呼籲亞馬遜重新考慮這項強制令。

罷工組織者要求亞馬遜將自主權交還給最了解員工和客戶的團隊，以做出最適合的工作方式決定，同時要求讓員工有權選擇加入一個能讓他們發揮最大潛能的團隊。

和其他科技公司一樣，為了在新冠疫情期間滿足消費者在網上購物的需求，亞馬遜擴大招聘員工，倉庫和辦公室員工在兩年內增加了一倍，達到160多萬人。然而，隨著疫情逐漸緩解，消費者需求也放緩，亞馬遜開始暫停或取消擴張計畫，自去年11月以來，已裁員2萬7000人。