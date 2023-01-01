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夏州台灣基督長老教會 百人聖誕禮拜

檀香山報導
夏威夷台灣基督長老教會2022年聖誕節讚美禮拜，圓滿舉行。（夏威夷台灣基督長老教會提供）
夏威夷台灣基督長老教會2022年聖誕節讚美禮拜，圓滿舉行。（夏威夷台灣基督長老教會提供）

夏威夷台灣基督長老教會25日星期天中午於該教會舉辦了2022年聖誕節讚美禮拜，當日禮拜由丁忠和牧師證道，由於此次是自2019年新冠疫情爆發以來的第一次教會聖誕禮拜，當日出席僑胞極為踴躍，有上百人之多。

聖誕禮拜由呂學優老司會，李娟賢執事司琴，教會聖歌隊於會中演唱了包括「普天同慶主臨世界」、「咱著來吟詩」、「哦！美無比」，鍾玲婉與翁碧津二人合唱「救主，願你做我牧者」，翁碧津還與丁忠和牧師合唱「佇我救主光榮面前」等聖樂。

丁忠和牧師稍後講道時分別以「神的話奇妙應驗」、「無知客店的主人」和「蒙恩福的牧羊人」三個主題講述耶穌誕生的奇遇是為人帶來平安與和平，他強調，信仰上帝的人就能獲得祂的賜福，得到平安與和平。

禮拜結束後，眾人齊聚餐廳享受美味的台灣料理，當日料理中特別有陳長山先生準備的滷豬腳，還有信眾準備的油飯、油豆腐等十餘種家鄉菜，另外有肉粽、水果等，讓出席者享用了難得的聖誕大餐，教會也準備了禮品送給信眾，部分信徒自己也帶瞭禮物相互交換，達到人人有獎。

午宴到下午1時半結束，當日有超過百位僑胞出席，台鄉會也邀請了在夏威夷大學、楊百翰大學、太平洋大學三所學校的台灣留學生到場一起享用台式料理並與眾人分享喜悅。

夏威夷台灣基督長老教會25日聖誕禮拜後，全體出席者於禮拜後合影。

夏威夷 聖誕節 疫情

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