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夏威夷護理人員不足 還缺3800人

編譯組／夏威夷電
夏威夷需要更多護理專業人員，才能滿足整個夏威夷州的需求。(美聯社)
夏威夷需要更多護理專業人員，才能滿足整個夏威夷州的需求。(美聯社)

根據「夏威夷健康照護人力報告」(Hawaii Healthcare Workforce Initiative 2022)日前公布報告，夏威夷需要超過3800名護理人員，才能滿足整個夏威夷州的需求，人員需求比例比2019年增加76%。

報告調查了醫療保健行業的非醫師職位，發現夏威夷州最需要的是註冊專業護士、具有執照專業護士、社工人員與初階護理專業人員。許多醫護專業人士表示，報告證實了他們所知關於護理人員需求量增加的情況；於此同時，夏州長期以來，致力於解決因疫情加劇的醫護人員短缺問題。

昆斯醫療中心(Queen's Medical Center)註冊護士羅斯(Daniel Ross)表示，護理人員非常短缺，不僅僅是註冊護士，還包括所有護理專業人員。

報告由夏威夷醫療保健協會發布，針對醫院、衛生系統診所、療養院、輔助生活設施、收容所與家庭保健機構進行調查。夏威夷州在89個專業領域有3873個護理職位空缺，比2019年的2220個職位有所增加。填補這些職缺平均需要6-12個月時間。

報告指出，護理人員的整體離職率從2019年的16%上升至今年的20%。其中，歐胡島有最多職缺共2592個、占所有職業空缺的15%。但是，拉奈島(Lanai)與茂伊島(Maui)需求比例為大，分別占所有職缺的48%與36%。

夏威夷健康照護協會(Healthcare Association of Hawaii)執行長瑞瑟爾(Hilton Raethel)表示，協會團隊與學術界合作，並在全州展開新計畫，明年將推出新項目重點在當地教育管道，包括高中健康認證計畫(High School Health Certifications)與Glidepath計畫。

高中健康認證計畫將為學生提供職涯規畫、諮詢與就業機會，試點項目獲得超過50萬元經費，提供夏威夷州大部分公立學校100名學生資源。Glidepath計畫提供線上課程與臨床教育，給有意成為執照實作護士(LPN)的認證護理助理(CNA)。

「夏威夷太平洋健康中心」(Hawaii Pacific Health)人力發展主任西森(Carl Hinson)表示，夏州需要在島嶼開展更多培訓計畫，仰賴當地教育管道，將培育護理人才帶入現有醫療保健機構。

然而，留住醫護專業人員、尤其是護士，是持續存在問題。夏威夷大學今年初發布調查發現，夏威夷有近四分之一護士表示，由於與疫情相關的安全疑慮、工作倦怠及護理人員壓力，他們曾考慮離開崗位。夏州已自美國本土招募旅行護士、協助不堪負荷的醫院，約有600名旅行護士。

羅斯認為，夏威夷護理人員薪水須高於美國本土，因為夏威夷生活成本太高。夏威夷護士的平均年薪為10萬4000元，加州則有12萬元。根據「SimpleNursing」報告，夏威夷高成本，是許多醫療保健專業人士離開夏州的原因，與美國本土難以競爭。

夏威夷州 教育 疫情

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