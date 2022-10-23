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夏州州長候戰 醫生對決律師

編譯組／夏威夷電
專家認為，兩位夏威夷州長候選人格林與艾奧納，都是用自己方式進行良性溝通者。圖為民主黨籍夏威夷州長候選人、現任副州長格林，與妻子參加競選活動。(美聯社)
專家認為，兩位夏威夷州長候選人格林與艾奧納，都是用自己方式進行良性溝通者。圖為民主黨籍夏威夷州長候選人、現任副州長格林，與妻子參加競選活動。(美聯社)

即將卸任夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)有時傳遞訊息並不直接，導致輿論對他處理疫情與立法機構紛爭的批評，因為辦公室態度低調，認為原擔任工程師的伊格，缺乏溝通效率。夏威夷選民將很快在擔任醫師的現任副州長格林(Josh Green)與律師艾奧納(Duke Aiona)兩位候選人中，選出夏威夷新州長，將與現任州長展現不同溝通方式。

疫情期間，伊格是不追求聚光燈的安靜問題解決者，但卻引起民眾抱怨他所領導的政府、無力控制局勢，傳達訊息溝通不良。民主黨州長候選人格林是一位醫生，他表示將持續傾力解決問題；共和黨競爭對手、前法官與律師艾奧納，則承諾採取更積極的溝通。

下一任夏威夷州長與民眾溝通方式，將決定他推動立法機關通過各項法案，以及處理長期存在問題，例如夏威夷住房危機、茂納凱雅火山(Mauna Kea)未來等議題，並領導夏威夷度過下一次出現的危機。

格林描述自己是一位敏感的人，總是熱情述說有關他重視的議題。他表示，將每周舉行一次新聞記者會，並發布類似他於疫情期間的白板說明，以及社交媒體訊息即時更新，也將直接與州立法機構人士進行討論。

艾奧納表示，他也將定期舉行新聞記者會，並讓部門領導人與立法機構各個議題主席代表合作，制定相關政策決定。他說，儘管有時也會在演說時充滿激情，但長期擔任法官的專業，教會他平和地表達自己想要傳遞的訊息。

兩位夏威夷州長候選人皆承諾，將更直接溝通，並與各部會積極合作。但是，前州長伊格也曾於2014年上任時做出相似的承諾，但他低調且細密謹慎的作法，並未讓所有人滿意。

2020年初新冠疫情爆發，州府需要迅速採取行動與保持堅定態度，伊格因態度較為優柔寡斷而受到批評。不過，其實當時很大程度是受到他人影響，包括州府幕僚與企業領袖。然而，伊格強調，與其他州相比，夏威夷嚴格防疫與檢測計畫，有助於將新冠染疫死亡人數維持較低水平，「儘管自己專注做正確事情，有很多人不喜歡，但無論如何都必須做。」

夏威夷太平洋大學傳播教授哈特(John Hart)指出，兩位夏威夷州長候選人格林與艾奧納，都是用自己方式進行良性溝通者。艾奧納討人喜歡，具有道德觀、和藹可親，也是一位出庭律師；格林具有擔任醫師的性格，擁有每個人都期望醫生具備的愛心與同情心。

不過，儘管伊格擔任州長期間面對許多批評，但他保持冷靜頭腦，很少記仇。相較之下，在最近舉辦候選人論壇，格林與艾奧納激烈辯論，顯示他們認為自己受到攻擊，會迅速作出反應。格林暗示共和黨人與夏威夷大部分價值觀不同；但來自珍珠港的艾奧納則說，格林不了解當地人，因為他不在島上出生。

夏威夷州 疫情 共和黨

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