檀香山台僑慶雙十 睽違2年線下同樂

夏威夷州長伊藝（David Ige）於國慶酒會上致詞。（記者高振華／攝影）

由駐檀香山台北經濟文化辦事處舉辦的慶祝中華民國 雙十國慶酒會，於10月6日在檀香山阿拿莫瓦納（Ala Moana）酒店舉行，夏威夷州 長及州參眾兩會議員及檀香山市議長等，均到場致贈賀狀，檀香山市長並宣布2022年10月10日為檀香山市的「台灣日」。

因應新冠肺炎的影響，這項年度國慶酒會已停辦兩年。往年此時，駐檀香山台北經文處均會隆重舉辦國慶酒會，與夏威夷政商界僑胞聯袂慶祝。但過去兩年受到新冠疫情 影響，無法如往常一樣舉辦慶祝酒會相聚同慶，因此處長曾永光大使都會透過函件與僑界同賀，並祝鄉親平安健康渡過疫情。

今年國慶酒會，因為美國政府已解除疫情管制，讓這項慶典在睽違兩年後再度於檀香山市舉辦。講台上方掛了「慶祝中華民國國慶酒會」的橫幅，兩側分別擺放了中美國旗，以及社團致贈的花環。晚間6時半，司儀侯宇廷宣布慶典開始後，出席者在音樂引導下分別演唱了中美國歌及夏威夷州歌。

曾永光致詞時指出，台灣在這次的疫情裡，因為謹慎處理得當，讓國內疫情的衝擊降至最低，同時提供11萬份的口罩給夏威夷州共同抗疫。疫情期間，台灣經濟成長未停，2020年GDP上升4.21%，2021年更升到6.3%。台灣今日實行的民主制度在全球排名第九，更是亞洲之冠，成為中國大陸人民的自由燈塔。

今年8月，美國國會議長裴洛西訪台後，中國舉辦了多項軍事演習，更突破了海空中線，對台施壓，但台灣不會畏懼，也會做到自力保衛台灣安全，不會僅依靠外力協防。

曾永光提到明年（2023），是夏威夷州與台灣姐妹州30周年紀念，檀香山市與高雄姊妹市更是50周年，希望雙方友誼持續茁壯。