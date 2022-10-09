墮胎議題發酵 或影響夏威夷州長選戰

墮胎議題可能影響夏威夷州長競選的選民意向。夏威夷州長候選人、現任副州長格林表示，此為全國與夏威夷最重要議題之一，他致力保護女性的醫療保健權益。(美聯社)

1970年以來，墮胎 一直是夏威夷政壇的冷門議題，當時夏威夷已是美國第一個墮胎合法化的州。但是，近來最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，可能會使此議題成為今年州長競選的熱門論點。不過，這一議題對選舉會產生怎樣的影響，民主黨候選人格林(Josh Green)與共和黨候選人艾歐納(Duke Aiona)的看法不同。

美國最高法院作出裁決，認為州法過度限制墮胎違憲，墮胎議題因此在今年重新成為政治議題，各州也有權規範墮胎立法。許多州的保守立法機構快速採取嚴格限制或禁止墮胎法案。

格林尚未發表任何與墮胎有關的政治宣傳，但他上個月宣布，將在上任第一天發布行政命令，確保女性有權墮胎。他表示，此為全國與夏威夷最重要議題之一，因為每州都有一半人口是女性，不僅是社會議題，也是實際醫療保健問題，他致力保護女性的醫療保健權益。

艾歐納則對格林的行政命令計畫感到不以為然，認為夏威夷已立法墮胎合法化，法律不會很快更動。只有立法機關可改變它，而其是由支持墮胎的民主黨人主導。大多數選民都了解這點。他懷疑墮胎議題會對夏威夷州 長競選產生巨大影響，因為選民更關心其他議題，包括住房、生活成本、通貨膨脹、經濟衰退與犯罪等。

但是，格林強調，保護女性的醫療保健權益，是州長工作最重要部分之一。他表示，下一任州長將任命至少三位州最高法院法官與州檢察長及衛生部門主任，他們將制定州醫療保健政策。若是有其他州試圖撤銷夏威夷墮胎提供者的執照，格林競選團隊稱，行政命令計畫將「維持他們在夏威夷的現狀」(preserve their status in Hawaii)。

有關夏威夷墮胎議題的民調 數據並不多，可能因為該議題通常不被視為近年來州選舉的主要因素。不過，紐約時報5月民調顯示，夏威夷在全美最支持墮胎的州排名中，名列第三。

民調排名基於2014年「皮尤研究中心」(Pew Research Center)民調，發現66%夏威夷成年人認為，墮胎在所有或大部分情況下都應合法，29%認為是非法。另一項由「計畫生育聯盟活動」(Planned Parenthood Alliance Activists)的2020年夏威夷民調也有相似結果。

夏威夷大學馬諾阿分校社會學名譽教授史坦荷芙(Patricia Steinhoff)表示，墮胎議題可能影響今年夏威夷州長競選投票，因為墮胎權支持人士可能會用他們的選票發聲。她認為，大多數夏威夷選民了解，墮胎在夏威夷受到州法保護，但若民眾轉向國家政治層級，許多人可能認為，讓這次投票也反映他們在墮胎議題的立場，相當重要。