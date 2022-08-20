夏威夷民主黨州長初選 格林出線

格林（左）贏得夏威夷民主黨州長初選。(美聯社)

夏威夷州 現任副州長格林(Josh Green)於13日民主黨 州長候選人初選，擊敗前夏威夷州第一夫人卡耶塔諾(Vicky Cayetano)與國會眾議員凱赫勒(Kaiali’I Kahele)，贏得夏威夷民主黨州長初選，將代表民主黨爭取夏威夷州長席位。

格林在慶功宴向支持者表示，將於11月贏得州長職位，並帶領夏威夷前進。格林將在11月夏威夷州長大選中，面對曾擔任兩任副州長的共和黨籍艾奧納(Duke Aiona)的競選，角逐州長大位。過去四年，格林一直擔任夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)的副手，因為已經連任兩屆，無資格再競選連任副州長職位。

許多選民表示，夏威夷高昂住房成本，對他們來說是首要議題。疫情期間，檀香山、茂伊與可愛島縣的獨棟房屋中位價格超過100萬元。為了解決住房短缺問題，格林表示，他將發布行政命令以消除繁複手續處理過程，簡化施工審批，並執行現行法律，取締非法度假出租房。

歐胡島建築工人羅蘭(Herbert Rowland)說，他欣賞格林解決夏威夷住房問題與無家可歸狀況的計畫，「我來自這個島，一輩子生活在這裡。不希望孩子搬離夏威夷，但因為生活成本太貴，他們找不到房子。」

格林在擔任夏威夷副州長之前，曾任夏威夷州參議員與眾議員。進入政治界之前，他曾是大島一名鄉村地區醫師。擔任州立法機關職務與副州長期間，持續擔任兼職醫生。新冠疫情期間，因為清楚說明感染率、趨勢與診治能力，格林贏得許多支持者。在夏威夷州長初選中，支持他的是夏州最大工會，包括「夏威夷政府員工協會」(Hawaii Government Employees Association)以及「夏威夷州教師協會」(Hawaii State Teachers Association)。

先前，另外兩名對手卡耶塔諾及凱赫勒曾質疑格林，在擔任副州長期間，自一家名為「Green Health International LLC.」公司獲得收入。不過，由於格林持續在任職副州長期間、從事急診室醫師兼職，收入是來自他擔任醫師的工作。

格林在紐約金斯頓(Kingston)出生、匹茲堡長大。他於2000年隨國家衛生服務隊移居夏威夷。

夏威夷是一個郵寄選票的州，因此，選民已於上個月開始郵寄選票並將其放置到各個島嶼的投遞箱。每個縣的選務人員也將為最後一刻登記投票 或親自投票的選民，提供數個選民服務中心作為民眾投票處。