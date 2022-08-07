我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

租西雅圖2房公寓 時薪至少要39元

編譯組／西雅圖5日電
數據指出，在西雅圖租住兩房公寓，時薪至少要有39元才負擔得起。（Getty Images）
數據指出，在西雅圖租住兩房公寓，時薪至少要有39元才負擔得起。（Getty Images）

華盛頓州最低工資雖然大幅提高，但仍不足以為勞工抵銷不斷上升的租金

根據統計，一個在華盛頓州領最低工資的勞工，要負擔得起租住一房公寓，每周必須至少工作72小時，在金恩縣和史諾霍米許縣每周必須至少工作90小時。

這些全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）每年統計出來的數據，凸顯了華盛頓州不斷上漲的租金對居民在制定預算時造成的困難。即使是在就業市場擁有新影響力的勞工，或是收入遠超過華盛頓最低工資每小時14.49元的勞工來說，也是如此。

根據報告，要在西雅圖和貝爾優地區租住兩房公寓，時薪要有39元，或年薪8萬1000元，這是西雅圖大企業現在提供的最低時薪17.27元的兩倍以上，也高於西雅圖當地租客現在賺得的平均時薪36元。

史諾霍米許縣租客目前平均時薪約22元，但需要時薪33元才租得起一房公寓，時薪要39元才租得起兩房公寓。在基沙普縣（Kitsap County），租客平均時薪比租住一房公寓需要的時薪少8元，比租住兩房公寓需要的時薪少16元。

這項分析使用的是「負擔」住房的一般門檻：住房成本不應該超過月收入的30%，以便有能力支付其他成本和儲蓄。然而，對許多勞工來說，這是不可能的任務。

哈佛住房研究聯合中心（Harvard Joint Center for Housing Studies）的數據指出，在西雅圖、塔科馬、貝爾優都會區，每10名租客中有4名每月支付的房租超過收入的30%。西雅圖去年的分析報告也指出，在西雅圖，非裔、原住民、太平洋島民裔租客支付房租在收入中所占的比例更高。

非牟利組織Solid Ground無家可歸預防經理艾穆提（Curry Almuti）說：「由於人們的預算太緊了，只要有一件小事搞砸，他們就有無家可歸的危險。」

西雅圖都會區外的郊區租金漲幅更大。根據Apartment List的數據，自新冠疫情爆發以來，史波坎（Spokane）的租金已大漲37%，奧本（Auburn）漲30%、艾佛瑞特（Everett）漲27%、肯特（Kent）漲24%，皆遠高於西雅圖的6.5%。

Apartment List研究員沃納克（Rob Warnock）表示，在疫情初期，租客出於嚮往或需要湧向郊區，因此推高了租金。

沃納克說：「租金上漲速度很快，空房率非常低，租金價格仍繼續朝上漲的方向發展。」

沃納克指出，全國低收入住房聯盟使用的租金估值低於新建公寓大樓租金。他說：「我們已經用比較保守的方式來看待住房成本。這是一個可怕的情況。」

租金 西雅圖 租客

上一則

幼童新冠疫苗接種 亞裔最踴躍

下一則

想在德州租2房間住屋 時薪至少要22.54元

延伸閱讀

MLB／教士打線太猛 索托：祝對手好運

MLB／教士打線太猛 索托：祝對手好運
場邊人語／國民終讓 教士入囊

場邊人語／國民終讓 教士入囊
停車App繳費吃罰單 皇后區民怨連連

停車App繳費吃罰單 皇后區民怨連連
女駕車起火 貝爾弗勞華警救出

女駕車起火 貝爾弗勞華警救出
洛杉磯貝爾弗勞華市警員從燃燒的汽車中救出女子

洛杉磯貝爾弗勞華市警員從燃燒的汽車中救出女子
掃錯墓...準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

掃錯墓...準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場