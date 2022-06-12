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不只油價… 西雅圖通膨40年之最 奶油、馬鈴薯漲最多

編譯組／西雅圖電
和美國其他地區一樣，西雅圖油價飆漲，漲幅高達33%。（電視新聞截圖）
和美國其他地區一樣，西雅圖油價飆漲，漲幅高達33%。（電視新聞截圖）

在通貨膨脹成為頭版新聞前，西雅圖的生活成本已是全美最高的地區之一。如今，在通膨率接近40年來最高之際，西雅圖部分物價漲幅令人瞠目結舌。雖然住房支出和油價是最明顯的例子，但一些消費品價格的漲幅更是有過之而無不及。

美國消費近幾個月來一直深受通膨所苦。4月物價平均漲幅比去同期高出8.3%，略低於3月時創下1981年以來的最高紀錄8.5%。最新公布的生活成本指數（Cost of Living Index）顯示，西雅圖接受調查的59項消費品中，有44項的價格比一年前貴，其中有11項的漲幅超過10%。

油價飆漲讓駕駛人現在每次加油時都不禁搖頭嘆氣。西雅圖去年初每加侖平均油價為3.21元，現在已漲至4.26元，漲幅為33%，但在59項調查商品中僅排名第3。漲幅最大的前兩名是人造奶油和馬鈴薯，分別上漲46.7%和38.6%。

其他價格明顯上漲的物價包括房屋貸款利率，目前為3.6%，漲幅為32.1%；白酒目前每瓶平均11.07元，漲幅為30.9%；寵物健康檢查目前平均82元，漲幅為30.4%；男性理髮費目前平均為37元，漲幅為16%；肋眼牛排目前每磅平均價格超過19元，漲幅為13%。

不過，西雅圖有15項接受調查的消費品價格不升反降，儘管降幅不大。降幅最大的是汽車輪胎平衡費，目前為60元左右，比去年低16%。

最新生活成本指數報告顯示，西雅圖的生活成本在美國262個地區中高居第9名，比這262個地區的平均生活成本高出51%。全美生活成本最高的前三名地區為曼哈頓、檀香山和舊金山。

毫無疑問，西雅圖最貴的消費品是住房，無論是房價或租金都比一年前高出8%。西雅圖約2400平方呎的新屋房價目前約為89萬2500元，比262個地區中位數房價高出134%。西雅圖950平方呎的兩房公寓租金也比262個地區的中位數租金高出134%。

西雅圖是華盛頓州接受生活成本指數調查的九個地區之一，也是當中生活成本指數最高的地區。這九個地區大部分整體生活成本指數都高於總平均指數，尤其是華盛頓州西部地區。

基沙普縣（Kitsap County）、佛農山縣和史卡吉特縣（Mount Vernon/Skagit County）兩區的生活成本指數高於總平均21%，貝靈漢（Bellingham）和首府奧林匹亞（Olympia）緊跟在後，生活成本指數分別高於總平均19%和13%。

西雅圖 指數 租金

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