夏威夷最低工資 2028年前調漲至18元

夏威夷立法機構通過，最低工資將於2028年前提高至18元。（美聯社）

夏威夷立法機構3日通過法案，夏威夷州 將於2028年之前，將最低工資提高至時薪18元，可能將是全國最高。夏威夷州眾議會與參議會通過了這項最低薪資調漲議案，現已提交給夏威夷州長伊格（Gov. David Ige），他曾表示支持18元的最低工資。

夏威夷目前最低工資為時薪10.10元。法案內容是計畫將在未來幾年內逐步調高，就從今年10月1日調漲至12元開始。最低時薪18元將是全美50個州與哥倫比亞特區中最高的薪資。不過，美國其他部分州也會在生活成本提高的情況下，自動調升最新工資。例如加州，目前最低工資為15元，考慮到通貨膨脹，可能在六年內再調漲。

夏威夷眾議險議長佐伯（Scott Saiki）指出，研究顯示，夏威夷有42%家庭面臨入不敷出困難，這是他支持調漲最低工資的重要因素。夏威夷州工會組織「AFL-CIO」也支持調漲工資至18元。佐伯表示，原期望最低工資與消費者價格指數同步調漲，但立法人士並未對此達成共識。

去年12月公布的夏威夷州分析數據顯示，一名單身人士每周工作40小時，需要時薪18元才可支付在夏威夷住房與其他必需品。推動調漲最低工資的「Living Wage Hawaii」倡議組織主任希克斯（Nate Hix）認為，人們應該在一周工作40個小時的情況下，滿足基本需求。否則，將被迫從事多項工作、或犧牲基本需求，例如食物、住所與衣物。

倡導人士表示，夏威夷州是全美最昂貴住房和生活成本的州之一，急需提高最低工資。不過，部分企業示警，可能因為無法負擔更高薪水，而將必須裁員 或甚至結束營業。

「夏威夷商會」（Chamber of Commerce of Hawaii）書面證詞寫道，許多成員表示，調漲最低工資將導致裁員，部分業主更可能因此關閉商店。商會指出，夏威夷已獨步全國、要求雇主必須為每周工作超過20個小時的員工提供健康保險，這已讓員工時薪增加3-4元。

威基基餐廳「Tiki's Grill and Bar」營運主任米勒（Michael Miller）贊成2027年將時薪調漲至15元。他說，勞動力相關的所有成本，都將隨著工資調漲而上漲，「誰來買單？消費者支付。」

夏威夷立法機構也提案至2028年之前，將小費抵薪（Tip Credits）調至1.50元，若員工從小費獲得足夠收入，雇主可減少給有收小費的服務生薪水。法案也提議所獲所得稅抵免永久化並可退款，將有助中低收入 員工減少欠稅，並可能增加退稅。夏威夷現有所得稅抵免將於今年到期並無法退還，代表著許多低收入納稅人無法使用退款，因為他們收入太低、無須繳納大量稅款。

然而，夏威夷太平洋大學經濟系教授德瑞克斯（Gerard Dericks）表示，藉著調漲最低工資以提高生活標準，是治標不治本。對夏威夷來說，更好的方法應該是降低生活成本，例如允許建造更高更多的居住建築，以增加住房。