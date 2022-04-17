法官裁決 華盛頓州新選區地圖 適用今年選舉

聯邦法官駁回一項禁止華盛頓州在本選舉期使用新選區地圖的訴訟。（華盛頓州選區重畫委員會官網截圖）

儘管有人針對華盛頓州 中部的新選區界線提出兩項訴訟，聯邦法官宣判，華盛頓州新選區地圖適用於今年選舉。

聯邦地方法官拉斯尼克（Robert S. Lasnik）14日簽署一項命令，駁回其中一項要求禁止在本選舉期使用新選區地圖的訴訟。這項訴訟是由一個西語裔選民和民權組織組成的團體所提出，稱新選區地圖違反聯邦「投票 權法」（Voting Rights Act），蓄意稀釋亞基瑪谷（Yakima Valley）西語裔選民的影響力。拉斯尼克的命令避免了華盛頓州眾議會議長金肯斯（Laurie Jinkins）、參議會多數黨領袖比利格（Andy Billig）和州務卿哈布斯（Steve Hobbs）成為被告。

造成爭議的選區是華州第15選區，新選區將亞基瑪和帕斯可（Pasco）兩縣拆開，現在涵蓋亞基瑪、格蘭特（Grant）、班頓（Benton）、佛蘭克林（Franklin）和亞當斯 （Adams）五縣的部分地區，將這個原本西語裔人口占50.02%、少數族裔人口共占55.05%的選區重畫為傾向共和黨的選區。選區重畫委員會試著不拆開亞卡瑪保留區（Yakama Reservation），將它歸入第14選區。

這起訴訟是在1月份提出，要求法院禁止在2022年使用新選區計畫、下令採用符合「投票權法」的選區地圖，並延長受影響選區候選人提交文件的截止日期。

訴訟書表示，亞基瑪谷2022年將舉行州眾議員和州參議員選舉，如果不提出訴訟，將對亞基瑪谷選民造成無法彌補的傷害。訴訟說：「原告會被剝奪選出第15選區議員的能力。」

哈布斯指出，州和縣選務處官員正在加速為2022年選舉敲定最終選區地圖，除非原告能提出有權獲得援助的正當性，同時提出一份全州的建議選區地圖供法院在3月28日前及時下令，否則要禁止在選舉期使用新選區地圖是不可能的。

拉斯尼克在14日簽署的命令中表示，因為現在離2022年選舉期已太近，要考慮到最終選區地圖的確認、候選人提交文件期限、以及在寄出郵寄選票前要先製作選民手冊等工作，因此無法禁止這個選舉期使用新選區地圖。

拉斯尼克還表示，他不同意原告要求延後確認選區界線的建議，認為會讓受影響地區的候選人和選民感到困惑。此外，他也不同意延後候選人提交文件的時間，即5月16日到5月20日，因為會影響選民手冊的製作和8月2日初選前寄出海外郵寄選票的截止日期。