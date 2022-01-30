西雅圖租金大漲2成 不見降溫跡象

西雅圖住房租金過去一年大幅上漲，至今沒有降溫跡象。（Getty Images）

西雅圖 住房租賃市場去年幾乎一整年都非常火熱，住房租賃網站Zumper公布的最新報告指出，西雅圖住房租賃市場今年到目前為止絲毫沒有降溫的跡象。

西雅圖並非是這份報告中平均租金 最高的前十名城市，但它的個別數據仍令人咋舌。報告指出，西雅圖目前一房和兩房公寓的每月平均租金分別為1820元和2570元，比上個月高出約5%。

這個漲幅在西雅圖並不特別，但如果與去年1月相比，就能發現西雅圖租金在2021年漲了多少。西雅圖一房公寓本月平均月租比去年1月的1517元高出16%，兩房公寓平均月租比去年1月的1917元高出25%。

Zumper分析師表示，西雅圖租金大幅上漲有兩個原因。第一，新冠疫情開始後，許多人從都會區搬往郊區居住，這個現象造成租金下跌。第二，去年初新冠疫苗普遍化後，防疫限制開始解除，人們又重新搬回都會區，租金於是止跌回升，這個情況在紐約市 和波士頓尤其明顯。

紐約市一房公寓現在平均月金比去年1月高出25%，兩房公寓平均月租比去年1月高出27%。波士頓現在平均月金比去年1月高出26.5%，兩房公寓平均月租比去年1月高出26%。

目前還不清楚西雅圖住房租賃市場的長期前景會是如何，但在2021年租金每月不斷大幅上漲後，可以肯定地說，在可預見的未來，西雅圖的租金會持續昂貴。

美國1月公寓租金最貴的前十大城市依序是：1.紐約市、2.舊金山、3.波士頓、4.聖荷西、5.邁阿密、6.華府、7.洛杉磯、8.屋崙、9.聖地牙哥、10.佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）。西雅圖排名第13。