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華州面臨第五波疫情 保守派抗議疫苗、口罩強制令

編譯組／奧林匹亞電
華盛頓州農村疫情告急，保守派對口罩和疫苗強制令的憤怒達到新高。（美聯社）
華盛頓州農村疫情告急，保守派對口罩和疫苗強制令的憤怒達到新高。（美聯社）

示威者拒絕戴口罩迫使一場學校董事會議中斷；抗議者在醫院園區疾呼反對強制醫護人員接種疫苗；住院病人對新冠疫苗抱持懷疑態度，甚至懷疑自己並未染疫。這些都是過去幾個月在華盛頓州各地上演的場景。

華州民眾對疫苗和口罩強制令的反彈情緒最近達到高點，成千上萬人在州政府所在地奧林匹亞和東部的史波坎（Spokane）舉行抗議活動，史魁恩（Sequim）、三城（Tri-Cities）、瓦拉瓦拉（Walla Walla）等城市的市議會因示威者擾亂被迫關閉，溫哥華（華州）學校被抗議者占領不得不封鎖。

過去19個月來，華州保守人士不斷譴責政府各項強制措施，特別是州長英斯利（Jay Inslee）頒布的命令。他們認為，英斯利馬拉松式頒布公共衛生命令，不但是對個人權利的侵犯，也代表行政部門過度干預。

華州共和黨眾議員沃許（Jim Walsh）說：「新冠疫情的確很糟糕，但議會需要團結起來討論的應該是與憲法有關的問題，而不是與公共衛生有直接關係的問題。」沃許強調，他一直明確表示自己不反對接種疫苗。

然而，隨著華州大部分農村地區因疫苗接種率落後使疫情加劇，政治性憤怒開始爆發。

在高傳染性Delta變種病毒的助長下，7月1日開始的這波疫情癱瘓了農村醫院，他們必須把數百名重症患者轉移到像金恩、皮爾斯（Pierce）和史波坎等較大的縣。華州衛生廳數據顯示，華州西南部、東北部、中部去年的人均新冠死亡人數比金恩縣低，如今急遽攀升，已高於金恩縣。

奇蘭縣（Chelan County）的韋納奇（Wenatchee）在疫情期間對州政府衛生規定提出了自己的抵制，市議員奎瓦斯（Jose Cuevas）對英斯利提出告訴，當地也成立一個名為「拿掉孩子們的口罩」（Unmask Our Kids）的團體，抗議華州的口罩和疫苗強制令。隨著今年夏天新冠疫情捲土重來、英斯利恢復多項強制令後，韋納奇民眾的不滿再度升溫。

華州衛生官員指出，自今年2月以來，年滿12歲未完成疫苗接種的居民占華州新冠確診病例的94%，占住院人數的94.5%，占死亡人數的92.9%。

研究社群媒體疫苗訊息交集的華盛頓大學（University of Washington）博士後研究員科爾泰（Kolina Koltai）表示，對接種新型疫苗有所猶豫是自然反應，但疫情期間反疫苗訊息在社群媒體上迅速傳播，無疑是火上加油。

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