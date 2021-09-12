夏威夷疫情飆 州長簽醫療免責令

夏威夷新冠確診激增，州長簽署醫療機構免責命令。(美聯社)

夏威夷新冠確診病例激增造成的壓力，已達到促使州長伊格(Gov. David Ige)簽署行政命令的階段，允許醫療機構在免責情況下，可以提供配額醫療護理。這項第21-06號行政命令已於8日正式簽署，主要是因應夏威夷確診病例增加，醫療機構資源開始顯得不足以應付。

「夏威夷醫療照護協會」會長瑞瑟爾(Hilton Raethel)表示，這項命令與其他州在疫情 與自然災害期間執行命令雷同，對夏威夷來說，是首次執行這項緊急命令。他指出，若病例數持續飆升，屆時他們將不得不移至「危機護理標準」(crisis standards of care)，一些病人可能被拒之門外。夏威夷醫療機構過去從未有過類似情況，瑞瑟爾說，各機構會盡其所能地避免發生，但感謝州長在可能出現必要情況時，提供免責權。

夏威夷醫療機構正與夏威夷緊急管理事務局、夏威夷州 衛生部、聯邦緊急管理事務局及其他聯邦機構合作，期以帶進更多資源，例如氧氣與醫護人員。

瑞瑟爾表示，截至5日，已有630名臨床醫護人員自美國本土來到夏威夷各醫院支援。不過，夏威夷長期護理機構仍需要增加200名以上醫護人員提供協助，以減少長期護理病患在等待安置時佔用病床。他指出，各單位都在準備當中，若確診數持續增加，資源可能耗盡。

夏州衛生部5日公布，全州新增10例新冠死亡病例、731例新確診與可能感染，使得夏州自疫情以來的死亡總數達到624人、總病例數達6萬7509例。

副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)表示，夏威夷每日確診數太高，醫院加護重症病房已滿。因為有太多群聚持續發生，特別是在那些未接種疫苗 的社群。根據夏威夷衛生局最新數據，截至3日為止，夏威夷有448名新冠住院病患，其中有98人在重症病房、90人使用呼吸器。瑞瑟爾指出，有85%住院病人未接種疫苗。

他認為，未接種疫苗的住院病患導致醫院壓力，迫使院方必須部署帳篷醫護系統、氧氣短缺，還須引進更多醫護人員。格林表示，若未來2-3周內，全州醫院確診數持續增加至500個病例、或是加護病房持續滿載，州長將沒有選擇地限制夏威夷群聚與其他活動，以防止更多人因為新冠病毒傳播而喪生。由於加護病床缺乏、醫護人員疲憊，醫院無法盡快治療心臟病、中風與其他常見病症，醫界希望能終止這個惡性循環。