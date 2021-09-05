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金恩縣頒口罩令 9/7起500人以上戶外活動須戴罩

編譯組／西雅圖電
金恩縣宣布，從9月7日起，參加500人以上戶外大型活動的民眾都必須佩戴口罩。（Getty Images）
金恩縣宣布，從9月7日起，參加500人以上戶外大型活動的民眾都必須佩戴口罩。（Getty Images）

金恩縣衛生官員2日宣布，從下周二起，凡是參加當地500人以上戶外大型活動的民眾都必須佩戴口罩

金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）2日表示，鑑於高傳染性Delta變種病毒造成病例和住院人數激增，他們不得不做出這項決定。這項命令適用於年滿5歲的民眾，將從9月7日開始生效。

德欽發表聲明說：「我們會視新冠疫情的實際發展，隨時調整我們的防疫措施。Delta變種病毒在空氣中傳播的能力比之前的病毒更強，讓成人更容易出現重症，它在金恩縣和華盛頓州的社區傳播率很高。」

德欽補充，儘管在戶外比在室內安全許多，但當大量人群長時間近距離聚在一起時，風險依然存在。

在這項強制令生效之前，華盛頓州美式足球季賽將於4日在Husky球場展開，華盛頓大學體育系建議球迷觀看球賽時必須全程戴著口罩。發言人希爾布蘭茲（Jay Hilbrands）表示，金恩縣的室內和戶外口罩強制令下周才會正式生效。

金恩縣也要求年滿5歲的民眾在室內場所必須戴上口罩，包括超市、購物商場、健身房、社區中心。這項命令與華盛頓州的命令一致，已從8月底開始生效。

此外，衛生官員也強烈建議，在參加較小型的戶外活動時最好也戴上口罩，尤其是與非同住者無法保持至少6呎以上距離的場合。

德欽說：「在擁擠的戶外場所戴上多層防護，包括一個精良且服貼的口罩，是現階段減少病毒傳播、新增病例、住院人數和死亡人數必要的預防措施。」

德欽在2日的記者會上表示，感染病毒的風險會隨著活動規模變大、社交距離縮短、時間變長而變高。儘管命令沒有明確說明哪些類型的戶外活動需要戴口罩，但應該適用於大部分的街會、體育場、體育館和音樂會館。

西雅圖地區大部分球隊的球場已經建議球迷觀看球賽時最好戴上口罩，包括Lumen Field和T-Mobile Park。另外，Kraken還未公開提出任何政策，但NHL正在考慮要求球迷進入Climate Pledge Arena體育館前要出示疫苗接種證明。

金恩縣縣長康斯坦丁（Dow Constantine）2日發出聲明說：「金恩縣承諾以人為本，今天宣布的這項命令充分意識到，如果我們現在不進一步防止新冠病毒的傳播，就會將社區和我們的醫療系統置於風險之中。」

口罩 華盛頓州 變種病毒

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