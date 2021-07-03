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罕見熱浪襲美國西北部 數百人喪命 華盛頓州逾20人死亡

編譯組／美聯社2日電
美國西北部出現史無前例的熱浪，估計死亡人數有數百人之多。（美聯社）
美國西北部出現史無前例的熱浪，估計死亡人數有數百人之多。（美聯社）

在國家氣象局預報美國太平洋大西北地區（Pacific Northwest）將出現破紀錄高溫後，官員立即採取因應措施，包括設立消暑中心（cooling center）和送飲水給遊民等。然而，從6月25日到6月29日，相信有數百人在這波熱浪中喪生。截至7月1日，大西北部分內陸地區和加拿大西部的超高溫熱浪警報仍未解除。

俄勒岡州法醫辦公室1日表示，該州熱浪死亡人數已累積至79人，大部分死者都是波特蘭所在的摩諾瑪縣（Multnomah County）居民。摩諾瑪縣衛生局局長范恩斯（Jennifer Vines）表示，死於熱浪的居民平均年齡為67歲，最年長為97歲。

范恩斯說，她聽到熱浪預報後十分擔心，已盡全力做出準備，例如將縣內九個裝有空調系統的圖書館改為消暑中心。從6月25日到28日，共有約7600位民眾使用了這些消暑中心。此外，他們還派出近60個團隊，派送飲水和運動飲料給遊民。

但是，這些準備顯然還不夠。范恩斯說：「最初看到這些死亡數字時感覺很悲傷。」

加拿大英屬哥倫比亞省法醫長拉普安特（Lisa Lapointe）指出，從6月25日到6月30日，她的辦公室共收到486份「突然和意外」的死亡報告，目前還不確定有多少件與熱浪有關，但相信占大多數。在平時，英屬哥倫比亞省五天內一般只會有約165人死亡。

華盛頓州表示，他們已確認有超過20宗死亡案件與熱浪有關，但這個數字有繼續增加的可能。

大西北地區以涼爽多雨的氣候著稱，偶爾會有炎熱的日子，但大部分居民家中都沒有空調設備。氣象學家表示，大西北地區今後可能出現更多熱浪。

西雅圖港景醫療中心（Harborview Medical Center）這幾天因高溫入院的病人人數創下史無前例的紀錄。米契爾醫師（Steven Mitchell）說：「我認為，人們要看清現實，這種情形不會只發生一次，今後會更常發生，我們必須做好準備，加強災難應變能力。」

氣象學家表示，本周大西北地區的熱浪是「熱蓋現象」（heat dome）造成的，再加上人為的氣候變遷，讓它進一步惡化。西雅圖、波特蘭和其他許多城市本周氣溫都出現史上最高溫，部分地區氣溫高達115度（攝氏46度）。

熱浪 高溫 波特

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