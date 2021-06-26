氣溫上升、外人湧入 西雅圖裝有空調住房日增

西雅圖雖是全美裝有空調住房比率最低的大都會區，但這個比率近年不斷提高。（Getty Images）

本月的熱浪可能讓許多西雅圖 居民考慮是否該裝設空調。調查發現，隨著西雅圖裝有空調的住房比率激增，給出肯定答案的民眾也愈來愈多。

「六月陰霾」（June gloom）每年都在西雅圖發生，當美國 其他地區已經在享受燦爛溫暖的陽光時，這裡的居民卻在抱怨天氣陰暗。然而，想像不到的事發生了，西雅圖本周氣溫突然飆升至90多度，讓居民叫苦連天。儘管夏季出現90多度的氣溫在美國大部分地區都是平常事，但卻讓西雅圖難以承受，因為，西雅圖是美國裝有空調住房比率最低的大都會 區。

人口普查局美國住房調查（American Housing Survey）的數據顯示，2015年時，包含金恩、皮爾斯和史諾霍米許三縣在內的西雅圖大都會區只有約31%的住房有空調，總數約48萬7000個。但是，四年後更新的數據顯示，雖然西雅圖仍是美國空調住房比率最低的地區，但比率卻上升至44%，裝有空調的住房大增約25萬個，總數增加為67萬6000個。

如果以這個趨勢繼續發展下去，不用多久，西雅圖地區大部分的住房都將裝有空調。

西雅圖時報（Seattle Times）認為，造成西雅圖空調住房激增有兩大因素。

第一，西雅圖氣溫不斷上升。雖然上升幅度不如美國其他地區明顯，但近年也遭遇過因野火造成惡劣的空氣品質。在無法開窗的情況下，空調是救命稻草。

第二，可能是過去十年有大量人口從外地湧入。數據顯示，空調對大部分地區來說都是必需品，全美91%的住房都裝有空調，空調住房比率和西雅圖不分上下的只有舊金山，47.3%，即便是倒數第三的波特蘭也高達79%。因此，外州民眾搬到西雅圖後，也期望住房裝有空調。

2019年數據顯示，美國空調住房比率最高的大都會區是紐奧良和休士頓，皆為99.4%，其他超過99%的還有亞特蘭大和邁阿密。空調住房比率最低的大部分都是西部都會區，倒數第四是洛杉磯，為81%，倒數第五的是丹佛，為85%。

在西雅圖，裝有空調的住房53%是屋主自住的房屋，2010年後興建的住房裝有空調的比率更高，為62%。至於1950年前興建的房屋，裝有空調的比率只有47%。