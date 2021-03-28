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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

華盛頓州16歲以上居民 5月1日起擴大接種疫苗

編譯組／奧比匹亞電
華盛頓州宣布，16歲和16歲以上居民5月1日起可接種疫苗。（美聯社）
華盛頓州宣布，16歲和16歲以上居民5月1日起可接種疫苗。（美聯社）

華盛頓州24日宣布，所有華盛頓州16歲和16歲以上居民5月1日起可開始接種新冠疫苗

在拜登總統本月初指示各州5月1日起要提供疫苗給所有成年民眾接種後，華盛頓州衛生廳發言人安德森（Shelby Anderson）24日證實：「我們將遵照拜登總統的指示，5月1日開始允許16歲和16歲以上居民接種疫苗。」

根據估計，華盛頓州目前符合疫苗接種資格的有300萬人，31日增加1B階段的第三和第四級別後，符合資格的人數會再增加200萬人，如果從5月1日起加入所有16歲以上居民，符合資格者會再增加120萬人。

接種資格每增加一級，都會帶來欣喜、挫折和憤怒等情緒。符合資格會欣喜，找不到預約空位會挫折，被排除在資格之外會憤怒。符合資格後不代表符合資格前的感覺會消失，情緒會跟著狀況改變。史諾霍米許縣（Snohomish）衛生局局長史畢特斯（Chris Spitters）表示，由於疫苗供應無法滿足需求，因此民眾要拿到預約並不容易。

史畢特斯說：「老實說，符合資格後馬上獲得接種的機率並不高。與兩個月後接種的機率相比，一周後就能接種的機率低很多。」

華盛頓州預測未來三周聯邦將提供的疫苗數量是：3月28日當周為40萬8730劑，4月4日當周為34萬3700劑，4月11日當周36萬8270劑。

3月31日起符合接種資格的華盛頓州居民包括：

— 16歲和16歲以上患有至少兩種疾病者；

— 在群聚的環境中居住、工作或參加志願活動者，例如監獄、殘障人士居住的療養院、遊民聚集地或志工服務場所；

— 高風險群聚環境的勞工，包括建築業、製造業、食品服務業和餐廳勞工。

西雅圖所在的金恩縣目前符合接種資格者超過43萬人，31日起將增加到120萬人。截至22日，金恩縣接種至少一劑疫苗的人數約57萬4000人，代表還有約62萬6000人尚未接種。

不過，西雅圖與金恩縣發言人柯爾（Kate Cole）表示，西雅圖計畫在31日停止位於西區和雷尼爾海灘區（Rainier Beach）兩個檢測站的檢測業務，將它們改為疫苗接種站，未來這兩個地點每日分別可為1500人施打疫苗。

現在的問題是，華盛頓州衛生廳未提到還有哪些人會在5月1日前獲得接種資格。根據衛生廳接種優先順序和疫苗分配計畫，華盛頓州下個月可能會進入第二階段，擴大給無法遠距工作的重要勞工，以及16歲和16歲以患有兩種或以上疾病或有潛在健康問題的居民接種。

疫苗 華盛頓州 勞工

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