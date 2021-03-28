夏威夷海灘湧本土客 未戴口罩惹議

夏威夷海灘春假期間擠滿未戴口罩的美國本土遊客。(Getty Images)

夏威夷 各知名海灘近來湧入大批專程來度春假的遊客，人潮幾乎回到疫情前的水平，其中許多遊客是來自戶外不強制戴口罩的美國 本土各州。但是，夏威夷法律規定，必須戴口罩。

根據「HawaiiNewsNow」報導，夏威夷20日當天有2萬8000名旅客進入該州，人數是自去年3月封鎖關閉以來單日外來遊客最多的紀錄。當地電視台報導，許多遊客在戶外並未戴口罩，其中有遊客表示，因為他們所居住的州無須戴口罩。目前，美國有17個州建議但不強制在公共場合戴口罩。

一名來自愛達荷州的遊客說，他以為現在夏威夷不需要戴口罩了。愛達荷州博伊西市(Boise city)有室內須戴口罩的強制規定。但美國其他州只是建議民眾戴口罩。

夏威夷規定戶外必須戴口罩，無論此人是來自何處。夏州衛生機構新冠網站規定指出：「無論是在公共場合的任何地點及任何時間，身旁的人如不是和你住在一起的，就必須戴口罩。」

一個名為「夏威夷隔離檢疫卡普舉發者」(Hawaii Quarantine Kapu Breakers)志願團體，已有一年時間密切關注並舉發未戴口罩違規行為，該組織的目的是讓民眾意識到遊客與當地人未遵守隔離檢疫與全州戴口罩，可能面臨的疫情風險。

組織創辦人肯恩(Angela Keen)近來告訴當地電視媒體KITV，他們的志願守望人員發現，未戴口罩的遊客人數有所增加。他指出，一名機場守望員說，有越來越多旅客未戴口罩，有些是下飛機後就沒戴口罩，有些是配戴口罩不正確。

夏威夷目前平均每天有75個新冠確診新病例，檢測 陽性率為1.5%。但在茂伊島與檀香山縣，情勢看起來似乎較不樂觀，自3月7日至3月20日的檢測陽性率，分別上升至36%和80%。

作為「安全旅行計畫」(Safe Travels program)的一部分，歐胡島、茂伊島、摩洛凱島(Molokai)、拉奈島(Lanai)與夏威夷島都要求旅客出示新冠檢測陰性報告，否則必須隔離10天。原本採取比其他島嶼執行更嚴格旅行規則的可愛島，則計畫於4月5日加入安全旅行計畫。