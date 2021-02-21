已達高峰 西雅圖汽車增加放緩
過去十年，西雅圖人口快速增長，汽車數量也跟著大幅增加。不過，這一趨勢目前已告一段落。
最新人口普查數據顯示，西雅圖居民2010年擁有約38萬9000輛汽車，接下來每年不斷增加，到2017年增加到約46萬1000輛。但奇怪的是，就此開始停滯，沒有再繼續增加，但也沒有減少，到2019年仍徘徊在46萬輛左右。然而，西雅圖人口在2017年到2019年這段期間仍繼續增加了2萬5000人。
2017年到2019年，西雅圖房屋業主擁有的汽車數量減少近1萬7000輛，租屋者擁有的汽車數量增加約1萬7000輛，因此兩相抵銷。那麼，究竟是什麼原因讓西雅圖汽車數量停止增長呢？答案在房屋業主。
西雅圖房屋業主並非突然放棄他們的汽車。數據發現，愈來愈多房屋業主現在只擁有一部車，與過去同時擁有兩、三部車不同。另一個原因是，過去幾年裡，西雅圖業主自住房屋的總數並沒有增加。再一個因素是，西雅圖因為租屋家庭不斷增加，目前人口以租屋者為大多數，沒有車的租屋家庭也在快速增長中。
不過，房屋業主仍擁有西雅圖大部分汽車，約26萬5000輛，租屋者約擁有19萬5000輛，只有4%的房屋業主沒有汽車，但租屋者沒有汽車的比例高達31%。
汽車數量趨於穩定對西雅圖而言是件好事，因為汽車愈多，交通堵塞和空氣污染就愈嚴重，即使沒有使用，也會占據許多空間，而停車早已是讓西雅圖人頭痛的一個問題。
以西雅圖約75萬人口來計算，人均汽車擁有率為每千人610輛，高於其他一些人口結構與西雅圖相似的城市，如舊金山、波士頓和華府地區，甚至高於人口比西雅圖高出許多的洛杉磯和紐約市。事實上，西雅圖的人均汽車擁有率只低於加州長堤（Long Beach），長堤為每千人621輛。
若分地區，西雅圖人口稠密社區的人均汽車擁有率比全市平均低許多。華埠國際區（Chinatown-International District）和先鋒廣場（Pioneer Square）的汽車擁有率和紐約市相近，第一丘（First Hill）、大學區（University District）和市中心的汽車擁有率也不高。然而，西雅圖西邊的阿羅約崗／安多林區（Arroyo Heights/Endolyne）的汽車擁有率高達每千人922輛。
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