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具高度傳染力 夏威夷州疑現英國變種病毒

編譯組／灣區電
具有高度傳染力的變種新冠病毒，可能出現在夏威夷。(美聯社)
具有高度傳染力的變種新冠病毒，可能出現在夏威夷。(美聯社)

夏威夷州衛生官員透露，在英國東南部首度發現的具有高度傳染力的變種新冠病毒，可能已出現在夏威夷。夏威夷有四人測試樣本包含與英國變種病毒類似的分子信號。聯邦衛生部州實驗室部門負責人戴斯蒙德(Edward Desmond)表示，州實驗室技術人員正針對病毒基因資訊進行更多分析，將於近日確認是否為英國變種病毒株。

夏州流行病學家肯布爾(Dr. Sarah Kemble)表示，當局已對此加強重視，但不會恐慌，將積極偵測，並及早作出應對部署。

隨著病毒突變，出現許多新冠變種病毒，衛生專家主要關切來自英國、南非與巴西的變種病毒，導因於其較高傳播力。而且，南非變異病毒顯示有降低疫苗效力的跡象。

肯布爾將其描述為病毒與疫苗間的競賽。她指出，若變種病毒更具傳染力或更易傳播，將影響到有多少人接種疫苗，才能達到群體免疫效果，代表著需要某個比例的人口接種疫苗，才能見到病毒傳播減緩甚至停止。在病毒變種之前，群體免疫目標是約60至70%，但若變種病毒成為大宗，群體免疫比例必須提高至80至90%。

夏威夷科學家也分別在歐胡島的七名患者、茂伊島一名患者與可愛島一名患者身上，檢測到與加州爆發的變種病毒有關的病毒。加州變種病毒尚未被證明比其他主要病毒株更具傳染力。但衛生官員表示，此種病毒已在夏威夷存在五至六周，其中三名患者最近曾旅行至加州、一名曾至猶他州。州實驗室已每周自所有夏威夷島嶼以及近來曾旅行至其他州的患者中，採集75個病毒樣本。

早期研究顯示，首次在英國東南部發現的變種病毒，比原有病毒株增加30％至70%傳染力。英國科學家更於1月底表示，變種病毒可能帶來更高死亡風險，不過仍需要更多研究證實。肯布爾表示，官員尚不清楚，檢測帶有英國變種病毒的夏威夷患者是否曾離開過夏威夷，若他們沒有，可能顯示變種病毒已在社區流行。

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