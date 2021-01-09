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避免大排長龍 夏威夷推線上預訂打疫苗

編譯組／灣區電
夏威夷將推出網上預約新冠疫苗接種。(圖取自網路)
夏威夷將推出網上預約新冠疫苗接種。(圖取自網路)

夏威夷官員計畫讓民眾線上預約新冠疫苗，以避免發生在疫苗配送中心擁擠和排隊的情況。

夏州目前正為健康照護人員、急救人員、長期療養機構居民施打疫苗，他們是接種最高優先順位。接下來將提供75歲以上民眾施打，約有10萬9000人，以及需要接近公眾或需和同事近距離接觸的必要行業工作人員接種疫苗。一般大眾可望於夏季初開始施打，取決於劑量多寡。

夏威夷衛生局長Dr. Libby Char表示，線上預約可提供官員們了解疫苗數量、是否足夠提供民眾需求。當局期望，避免出現在佛羅里達發生的接種新冠疫苗擁擠情況，當地由於實行先到先打的方式，導致年長者大排長龍等待施打。若發生老年人在夏威夷戶外徹夜露營以獲得施打疫苗，情景會相當可怕。

夏威夷副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)指出，目前每天可提供400-500人施打疫苗，無須排隊。他預見，疫苗施打中心將提供更多疫苗給更多民眾接種。夏州新冠官網：hawaiicovid19.com將提供疫苗預約資訊。他鼓勵有興趣民眾可於未來幾天上網查詢，也可致電詢問。居住在長期療養機構的年長者將可在居住地點施打。獨居老人也可透過親友幫忙預約接種疫苗。

根據夏威夷州調查數據，140萬人口約有80%最終將接種疫苗。有55%居民表示，他們將接種疫苗，25%表示在看到其他人施打疫苗且安全無虞後，也將會接種。

疫苗 夏威夷州 獨居老人

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