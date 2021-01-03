疫苗何時輪到我？華盛頓州推查詢工具

華盛頓州正在努力加快疫苗接種速度。（Getty Images）

為加快新冠疫苗 接種速度，華盛頓州 將推出一個優先資格系統供民眾查詢。

這個稱為「階段搜尋」（PhaseFinder）的系統是一份網路問卷，民眾回答問題後，可以得知何時輪到他們接種疫苗。

負責「階段搜尋」的華州衛生廳副廳長黃瑪莉（Mary Huynh，音譯）表示，在廣設疫苗接種站後，民眾可以直接在接種站出示「階段搜尋」問卷結果的截圖，證明自己的接種資格。衛生廳也計畫提供雇主一份信件範本，用來證明員工的接種資格。她說：「這項工具將協助我們解決所有接種階段和接種地點的問題。」

華盛頓州將推出疫苗優先接種查詢工具。（華盛頓州衛生廳提供）

問卷有多種語言版本，將詢問包括年齡、居住地郵遞區號、既往病史、職業和生活狀況等問題，然後會透過網站VaccineFinder.org推介民眾適合的接種站。對於那些家中沒有網路服務或不會使用網路工具的民眾，黃瑪莉建議接種站人員使用iPad或其他裝置直接詢問民眾。

這項工具能有效篩選出具有優先接種疫苗資格的民眾，不過，其有效性有賴華州居民誠實回答問卷。黃瑪莉說：「問卷建立在信任的基礎上，由民眾自我填寫，目的在減輕接種站的負擔。」

華州醫院協會（Washington State Hospital Association）副會長賈菲（Darcy Jaffe）表示，接種站的服務人員大多是離開原先服務單位前來協助的診所護士、口腔衛生師等醫護人員，他們難以辨別誰可以優先接種。許多醫院明白表示，他們不想成為訊問民眾資格的疫苗警察 ，賈菲表示，萬一醫院為還不符合接種資格的民眾施打疫苗，官方不會予以責難。

不過，西雅圖暨金恩縣公共衛生局局長德欽（Jeff Duchin）指出，他用過「階段搜尋」的試用版，發現民眾可以藉由多次回答問卷來提前自己的優先順序。

德欽說：「我擔心，這個情況會在所有高風險成人先接種疫苗前就發生，增加到一定程度後，可能會讓我們不得不放棄優先接種的政策，外界也會認為我們無法控制局面。」