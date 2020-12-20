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迎度假潮 夏威夷嚴防疫：登機、租車都須新冠檢測證明

編譯組／灣區19日電
新冠疫情重創全球觀光業，由於夏州疫情較輕，仍是美國旅客嚮往的目的地。(取材自夏威夷旅遊局網站)
新冠疫情重創全球觀光業，由於夏州疫情較輕，仍是美國旅客嚮往的目的地。(取材自夏威夷旅遊局網站)

夏威夷經濟長期仰賴旅遊業，新冠疫情重創全球觀光業，但由於夏州疫情較輕，仍是美國本土旅客嚮往的目的地。不過，政府也嚴加管控，重啟觀光，仍要求旅客登機前接受檢測

計畫前往夏威夷的旅客，必須在飛往夏威夷的72小時內接受PCR新冠檢測，若是搭乘阿拉斯加航空、美國航空、聯合航空的乘客，可在特定機場預約登機前數小時內的檢測。機場的登機前檢測相當昂貴、時段很快被約滿，若想要在機場登機前接受檢測，必須儘快安排預約。CNN新聞網分享了一名旅客飛往夏威夷的經驗，作為提供佳節期間計畫到夏威夷需注意事項。

這名旅客搭乘聯合航空自舊金山飛往科納，原本計畫於登機前在舊金山國際機場接受新冠快速檢測、費用250元，但一周前查詢已約滿。他改於飛行前72小時在家進行檢測，此為夏威夷行前測試計畫核准的合作夥伴單位。但因為佳節期間，檢測報告出爐時間不定，旅客很幸運地在48小時內拿到「Vault Health」檢測結果報告、費用119元。

除了航空公司協助檢測工作外，夏威夷度假村也協助旅客進行測試相關事宜。當這名旅客向欲前往的Mauna Lani旅館主管表達擔憂檢測結果無法如期於登機前取得，主管回覆將確保與Vault Health聯繫檢測結果可及時備妥。協助減輕旅客負擔、加強對旅館的信任與忠誠度。

測試結果使用PDF格式、旅客登入夏威夷「行前測試網站」(pretravel testing site)登錄旅行資訊並上載新冠測試陰性結果。整個過程不到10分鐘。提交表格後，會收到一封有條碼的電子郵件，作為登機與抵達之用。若需租車，也需要將其隨身攜帶，並在入住旅館時提供。

這名旅客選擇最後登機，期以在機上停留最少時間。機上減少走動，並與其他乘客保持距離。他盡量不喝水。空姐提供水、咖啡、茶與飲料，但不提供紅酒、啤酒或任何酒類。機上廁所不太清潔，他準備消毒紙巾、潔手液隨時消毒清潔，並用手肘與拳頭取代雙手碰觸。

在科納國際機場，有些乘客會被選中接受快速檢測。機場檢疫工作井然有序，乘客會經過一系列檢查站，並有工作人員協助完成條碼、簽名、鼻棉籤與20分鐘等待結果時間。檢測在戶外進行，工作人員專業且有效率。

到了Mauna Lani旅館，旅客被要求再次出示條碼，由於大部分活動在戶外，並且旅館限制人數，可保持社交距離，除了吃飯、游泳或遠距，每個人都戴口罩，泳池空間與沙灘躺椅都有隔開。這名旅客說，夏威夷幾乎是疫情期間最好的觀光地點，因為島嶼大多是戶外活動，也能提供當地旅遊體驗。

檢測 夏威夷 機場

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