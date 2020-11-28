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亞馬遜今年瘋狂招聘 有望成全球最大雇主

編譯組／西雅圖電
消費者因疫情轉向網上購物，亞馬遜今年瘋狂招聘新員工。（Getty Images）
消費者因疫情轉向網上購物，亞馬遜今年瘋狂招聘新員工。（Getty Images）

隨著網路購物因新冠疫情變得愈來愈普遍，亞馬遜今年展開前所未有的招聘行動，平均每日雇用約1400名新員工，使其電商龍頭地位更形穩固。

亞馬遜西雅圖總部正在為它分布在全球各地數百個倉庫進行招聘活動。數據顯示，亞馬遜今年1月到10月共增加了42萬7300名新員工，目前全球員工總人數超過120萬人，是一年前的兩倍以上，接近達拉斯的人口。

亞馬遜在新冠疫情爆發之初就已積極展開招聘，7月時已招進約35萬名新員工，平均每日雇用2800人，大部分是倉庫員工，少部分為軟體和硬體工程師，例如雲端和串流娛樂與設備，因為這些服務也因疫情變得熱門。

亞馬遜實際的招聘規模其實比上述數字更大，因為上述數字並不包括補充流失的員工、為節日雇用的短期員工，和約50萬名合約制送貨司機。全國零售商聯盟（National Retail Federation）預估，亞馬遜今年節日業績將比去年高出30%。

紐約時報指出，亞馬遜員工人數的快速增長在美國史無前例，它在一年內增加的員工人數，比Walmart 20年前一年內增加23萬名員工高出許多，雖然它現在員工總人數仍低於Walmart。能夠與亞馬遜匹敵的，只有二戰初期的造船業，和戰後士兵返鄉後的房屋營造業。

聖他芭芭拉加大歷史系教授利登斯坦（Nelson Lichtenstein）說：「亞馬遜招聘幾近瘋狂，美國從來沒有一家企業曾經在這麼短的時間內雇用這麼多新員工。」他表示，亞馬遜員工快速增長反映出亞馬遜的實力，若以這種速度繼續增加，亞馬遜員工總人數有望在兩年後超越Walmart，成為全球最大私人雇主。

亞馬遜認為，它的招聘為因疫情失業的勞工帶來希望。

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）說：「在現在這樣的時期，我們提供高於競爭者的業界薪資和完善的健康保險，比過去任何時候都更具意義。」

亞馬遜現在美國員工總數約81萬人，85%左右都是倉庫和營運員工，最低時薪為15元，高於傳統零售業的最低時薪13.19元，但低於典型的倉儲工作。亞馬遜26日表示，他們將發給全職員工300元獎金，半職員工150元獎金。

不過，亞馬遜並非新冠疫情的唯一受益者，Walmart 自3月以來已經在美國招聘了18萬名新員工，它上一季的網購業績大漲了79%，Target上一季的網購業績更飆漲155%。

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