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德州四月嬰命喪飯店客房抽屜 警方揭露殘忍真相

編譯俞仲慈／即時報導
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去年5月休士頓警方接獲報案，發現小女嬰躺在衣櫃抽屜裡死亡多時。衣櫃示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Elif）
去年5月休士頓警方接獲報案，發現小女嬰躺在衣櫃抽屜裡死亡多時。衣櫃示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Elif）

德州休士頓一名出生僅四個月的小女嬰，命喪飯店客房的衣櫃抽屜裡，引起警方質疑，經過一年鍥而不捨的調查，認為嬰兒父母涉嫌重大，已經加以逮捕並以謀殺罪起訴。

根據今日美國報(USA Today)報導，哈里斯郡(Harris County)警長岡薩雷茲( Ed Gonzalez)本周透過臉書(Facebook)證實這起駭人聽聞的命案：「犯案細節令人震驚，但很高興我們團隊仍全力為這個珍貴的小生命伸張正義。」 

岡薩雷茲表示，去年5月26日當天警方接獲報案，前往休士頓郊區貝萊爾(Bellaire)當地一家飯店，當時38歲的范契(Jeremy Fancher)和21歲坎波斯(Destiny Campos)帶著四個月大的女嬰布魯克琳(Brooklyn Fancher)一起入住。

當警員進入客房查看，赫然發現小女嬰躺在「衣櫃抽屜裡」(in a dresser drawer)早已失去知覺死亡多時。

由於女嬰死因可疑，經過哈里斯郡法醫科學研究所(Harris County Institute of Forensic Science)驗屍後，證實死因為窒息，警方還發現，女嬰父母入住飯店超過一年多，研判女嬰出生後就一直睡在衣櫥抽屜，岡薩雷茲也證實：「女嬰就是在那裡被發現。」 

聖安傑洛警局(San Angelo Police Department)於本月21日逮捕范契與坎波斯，兩人目前均羈押在湯姆格林郡監獄(Tom Green County Jail)，前者保釋金85萬元、後者為30萬元。

另外哈里斯郡副警長吉利蘭(Thomas Gilliland)也證實，警方還逮捕第三名嫌疑人、也就是范契現任女友莫克(Marilyn Jennifer Mork)因涉嫌妨礙司法而遭到羈押，保釋金定為2萬5000元。

休士頓 德州

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