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紀念國父孫中山158歲誕辰 中山學術研究會主祭

記者封昌明／休士頓報導
中山學術研究會會長張錦娟(中）偕駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳（左）、僑教中心主任王盈蓉獻花致敬。（記者封昌明／攝影）
中山學術研究會會長張錦娟(中）偕駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳（左）、僑教中心主任王盈蓉獻花致敬。（記者封昌明／攝影）

為紀念國父孫中山158歲誕辰紀念，休士頓全僑在中山學術研究會會長張錦娟的率領下，11月12日在駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及各大社團代表齊聚僑教中心大廳的國父孫中山銅像前，舉行獻花儀式，場面莊嚴隆重。

各大社團向位在僑教中心大廳的孫中山銅像獻花。（記者封昌明／攝影）
各大社團向位在僑教中心大廳的孫中山銅像獻花。（記者封昌明／攝影）

獻花典禮的司儀由僑界新生代邵韋勳擔綱，在眾人高齊唱中華民國國歌後，中山學術研究會會長張錦娟首先致詞，她表示，「中山先生一生為國為民，高瞻遠矚令人敬佩，今天的獻花儀式意義重大，除了緬懷孫中山創建中華民國，也要凝聚僑界力量，更能教育下一代，我們要繼續推動中山先生「民有、民治、民享」的建國理念。」

蕭伊芳（中）代表獻花致敬。（記者封昌明／攝影）
蕭伊芳（中）代表獻花致敬。（記者封昌明／攝影）

休士頓經文處處長蕭伊芳說，「孫中山當年率領了一群其實年紀都我們差不多大的同志，在那個時候滿腔的熱血，為了一個他們那個時候想見的未來共同努力奮鬥，甚至犧牲自己的生命都在所不惜，創建了我們的中華民國，這一百多年來我們中華民國在風風雨雨當中不斷地成長茁壯，而且我們現在享有了亞洲唯一由華人組成自由民主的主權國家，我們心懷感恩。」

參與紀念國父誕辰的僑團代表依序為：中華公所甘幼蘋祕書長、達拉斯中山學術研究會會長劉志強、榮光會會長左大為、台灣同鄉聯誼會副會長羅茜莉、北德州布蘭諾台灣同鄉聯誼會副會長盧英蘭、中華保健中心葉雅珊會長、華僑協會美南分會黃泰生會長、客家會馮啟豐會長、黃埔四海同心會江震遠會長、世界廣同鄉會莫碧雲副會長、世華工商婦女美南分會張瓊文副會長、美南藝文社秦鴻鈞會長、僑聯總會美南分會賴李迎霞主任、老人協會趙婉兒會長等。

中華民國 休士頓 德州

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