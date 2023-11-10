放棄赴中來美…大金冷氣落腳休士頓20年 大豐收

日本冷氣機大廠「大金工業」在德州廠房。(取材自臉書)

川普擔任總統時對中國展開貿易戰，給中國企業造成重創，而且戰火仍在延續，日本 冷氣機大廠「大金工業」(Daikin Industries)20多年前曾考慮到中國設廠，最後決定到德州 建設出一間超大的工廠，這項決定給公司帶來了豐碩的成果。

大金工業的總部在日本的大阪市(Osaka)，公司主管對中國政府翻臉如翻書的作風深有恐懼，遂朝到美國擴張版圖的方向前進，起初從日本把冷氣機運到美國出售，2000年時美國的營業額不到全球總額的1%。2012年大金收購了美國冷氣機製造商古德曼(Goodman)，但是在2013年決定把這家位於休士頓 的工廠關閉，另建一個超大的現代化工廠。

新廠位於休士頓市中心西北邊約30哩的地方，取名為大金德州科技園區(Daikin Texas Technology Park)，工廠的高階主管富田二郎(Jiro Tomita)很驕傲的指出，這是美國境內規模第三大的工廠，僅次於特斯拉(Tesla)和波音(Boeing)的工廠，美國的營業額如今已占全球總營業額的37%。

富田二郎指出，當年考慮許多州以後，最後決定到休士頓郊區設廠的最重要原因是德州企業稅率最低，而且當時住屋與生活的開銷都比其他地方小，對員工的生活品質有助益。另外，在美國設廠製造冷氣機，可以減少貿易爭端(trade disputes)，在這方面大金是跟日本汽車製造廠學習的，1980年代美國開始抵制日本車，日本各大車廠開始到美國設廠，而且大量聘用美國人民當員工，貿易戰才轉趨緩和。

大金的休士頓工廠聘用1萬名員工，去年生產了490萬台冷氣機，這家超大工廠的業績幫助大金在2022會計年度創下240億美元的營業額，這是大金2000年營業額的十倍。