82歲翁遭AI語言電話詐騙 痛失逾萬元

AI詐騙案件有所增加。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，德州 82歲男子傑瑞（Jerry）日前遭詐騙 者利用人工智慧 （AI）技術，透過電話冒充德州警察，被騙走上萬元。如今他被迫再找工作賺取生活費。

傑瑞告訴ABC 13電視台，他於10月21日接獲一名陌生人電話，自稱是聖安東尼奧警局警官馬修（Matthew）。假警官告訴傑瑞稱他的女婿特布魯德（Michael Trueblood）出事入獄。電話中傳來一個傑瑞認為是女婿的聲音，要求岳父傑瑞幫忙支付釋放他的費用。

詐騙者說服傑瑞拿出1萬7000元，且聘請一名快遞人員幫忙送錢。僅管傑瑞記下運送這筆費用車輛的車牌號碼，但事後傑瑞發現遭詐騙而前往報案的糖城警局（Suger Land PD）表示，無法從這些線索找到嫌犯。

人工智慧專家表示，過去一年仰賴語音設備進行詐騙的案件有所增加。利用僅三至十秒的語音樣本，詐騙者可輕易複製某人的聲音。

身分保護公司IDIQ創新長舒馬克（Mike Scheumack）告訴福斯（FOX）新聞，這些語音片段可取自電話、社群媒體或網路任何角落。他說「詐騙者目的是讓你進入戰鬥或逃跑模式，讓你產生緊張感，意識到你愛的人遇到某種麻煩。處理這些情況最佳方式是掛斷電話，立即打給你所愛的人核實。」他並指出，這些案件通常需多人執行，有人研究社交媒體數據，有些人會複製聲音，還有人上門拿錢。

隨著這些案件激增，拜登（Biden）總統近期簽署一項行政命令，呼籲制定嚴格標準管理人工智慧安全和保障，且敦促政府機構制定指導方針，改善網路安全隱私。