我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

82歲翁遭AI語言電話詐騙 痛失逾萬元

編譯陳盈霖／綜合報導
AI詐騙案件有所增加。（Getty Images）
AI詐騙案件有所增加。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，德州82歲男子傑瑞（Jerry）日前遭詐騙者利用人工智慧（AI）技術，透過電話冒充德州警察，被騙走上萬元。如今他被迫再找工作賺取生活費。

傑瑞告訴ABC 13電視台，他於10月21日接獲一名陌生人電話，自稱是聖安東尼奧警局警官馬修（Matthew）。假警官告訴傑瑞稱他的女婿特布魯德（Michael Trueblood）出事入獄。電話中傳來一個傑瑞認為是女婿的聲音，要求岳父傑瑞幫忙支付釋放他的費用。

詐騙者說服傑瑞拿出1萬7000元，且聘請一名快遞人員幫忙送錢。僅管傑瑞記下運送這筆費用車輛的車牌號碼，但事後傑瑞發現遭詐騙而前往報案的糖城警局（Suger Land PD）表示，無法從這些線索找到嫌犯。

人工智慧專家表示，過去一年仰賴語音設備進行詐騙的案件有所增加。利用僅三至十秒的語音樣本，詐騙者可輕易複製某人的聲音。

身分保護公司IDIQ創新長舒馬克（Mike Scheumack）告訴福斯（FOX）新聞，這些語音片段可取自電話、社群媒體或網路任何角落。他說「詐騙者目的是讓你進入戰鬥或逃跑模式，讓你產生緊張感，意識到你愛的人遇到某種麻煩。處理這些情況最佳方式是掛斷電話，立即打給你所愛的人核實。」他並指出，這些案件通常需多人執行，有人研究社交媒體數據，有些人會複製聲音，還有人上門拿錢。

隨著這些案件激增，拜登（Biden）總統近期簽署一項行政命令，呼籲制定嚴格標準管理人工智慧安全和保障，且敦促政府機構制定指導方針，改善網路安全隱私。

詐騙 人工智慧 德州

上一則

休士頓TCML研討會開幕 徐佳青致謝學員

下一則

防倉儲占地 新澤西州出資保護農田

延伸閱讀

網路監督組織警告：AI生成兒童遭性虐影像 可能瘋傳

網路監督組織警告：AI生成兒童遭性虐影像 可能瘋傳
德州7日期中選舉 上午7時至晚上7時在居住縣投票

德州7日期中選舉 上午7時至晚上7時在居住縣投票
作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州

作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州
研究：到2100年 德州將擁全美前3大城市

研究：到2100年 德州將擁全美前3大城市

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招

白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招