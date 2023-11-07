陳士惠新作「別離之歌」音樂劇 黃心芸12日挑梁演奏

陳士惠作品常年在美國與歐、亞等地發表演出。（陳士惠提供）

亞洲協會德州中心11月12日下午2點將演出作曲家陳士惠新作《sisila ila ila：別離之歌》。本次演出由著名的中提琴家黃心芸搭配台灣第七代東華皮影戲影片，以賽夏族及鯨魚的歌聲，共同構築而成一場富有詩意的音樂劇。劇中，淡淡的細述，深刻的思量──文化及生態保存的相關議題，頗令人玩味。

《sisila ila ila：別離之歌》是一件喚起人們對已經失去或可能正在失去事物的省思，用音樂表達詩意的作品。作品中，一位中提琴手拉著深思熟慮的曲調在街頭徘徊，而遠處冰淇淋車的音樂激發了她如潮水般湧來的回憶：一首1960年代的台灣流行歌曲、一首被遺忘的賽夏族的音樂、一聲聲座頭鯨美妙的歌聲、及排練貝多芬四重奏的片段音樂，並透過皮影戲團的影像呈現及現場音樂家的演奏，她的回憶逐漸清晰、擬真。這部具有嶄新戲劇形式的作品，藉由視覺和音樂，將我們傳送到另一個世界；在那裡，所有人相互傾聽，擁抱共同的生活經驗，解除了對彼此的心靈圍籬。

陳士惠二度獲得美國藝術文學院音樂作曲獎、2022年獲得台灣第33屆傳藝金曲獎最佳編曲提名的台灣作曲家。自2000年起任教於美國萊斯大學音樂院，現為該校專任教授及「古樂今曲」音樂節執行長。陳士惠的音樂擅長傳統文化及西方音樂的結合，作品常年在美國與歐、亞等地發表演出，歷年合作演出的樂團包括：費城 、克里夫蘭、及臺灣交響樂 團。 2022年陳士惠完成了兩件重要作品：一件是以黃春明詩句為背景的多媒體大提琴協奏曲《國峻不回來吃飯》，另一件是探討在美亞裔 身分的歌劇《給女兒的話》。

黃心芸是備受國際矚目的中提琴演奏家，出生於台灣，曾獲1993慕尼黑國際音樂大賽中提琴首獎及日本文化村音樂廳大獎。1988年，她更成為萊諾特堤斯國際大賽最年輕的金牌得主。她曾於慕尼黑與巴伐利亞廣播交響樂團協奏演出，並由電視台轉播。其他合作過的樂團包括東京愛樂管絃樂團、柏林廣播交響樂團、俄羅斯國家愛樂交響樂團、國家交響樂團、台北市立交響樂團。

黃心芸是備受國際矚目的中提琴演奏家。（陳士惠提供）

黃心芸的專輯「中提琴、中提琴」曾獲留聲機和BBC音樂雜誌特別榮譽。黃心芸畢業於科堤斯及茱麗亞音樂學院， 目前於這兩所母校任教。

音樂會之後，現場將由萊斯大學的環保研究中心主持討論及酒會。

音樂會連結：https://asiasociety.org/texas/events/sisila-ila-ila-saying-goodbye。