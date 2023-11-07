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德州7日期中選舉 上午7時至晚上7時在居住縣投票

編譯陳盈霖／綜合外電報導
11月7日選舉，休士頓新任市長、審計長和14項提案交由選民決定。（哈里斯縣選務辦公室）
11月7日選舉，休士頓新任市長、審計長和14項提案交由選民決定。（哈里斯縣選務辦公室）

FOX 26電視台報導，11月7日期中選舉，德州選民將於當天前往投票站，選出地方領導人，縣、市與德州憲法修正案等提案。休士頓居民將選出下任市長、城市主計長（審計長）和市議員等。此外，選票中還有14項德州憲法修正提案交由選民投票決定。

以下是選民須知，有關投票相關情況：

投票站將於當天上午7時至晚上7時開放，民眾需在其居住縣投票。有些縣在全縣境內設有投票站，這意味著選民可在縣內任何投票站投票，其他縣則需尋找指定的地方投票。

選民可上州務卿網站（https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/mvp.do）查看選民登記狀態，查詢時需提供查詢對象的出生日期與以下資訊其中之一：姓名和縣，選民特定識別符，或德州駕照號碼等。該網站還提供選民其他訊息，包括投票地點與選票樣本等。

要符合11月7日德州投票資格，選民需於10月10日前完成選民登記，還需符合「美國公民、本身為提交選民登記申請所在縣市居民，年滿17歲10個月，且在選舉日當天年滿18歲，同時並非被定罪的重罪犯（若完成刑期、緩刑和假釋，則可能具投票資格）。」

若無選民登記卡（Voter's Registration Card）者，在親自投票時，可選擇使用下列七種可接受的相片身分證明：德州公共安全廳（DPS）頒發的德州駕照、DPS發的德州選舉身分證明、DPS頒發的德州個人身分證、DPS頒發的德州槍枝許可證、附照片的美國軍人身分、附照片的美國公民身分證明，或美國護照等。

非所有人可使用通訊投票，而要符合通訊投票資格的選民，需符合下列條件之一：選舉日年滿65歲、生病或殘疾、在提前投票期間和選舉日不在所登記的縣、預計在選舉日後三周內分娩、根據「德州健康安全法」第841張承擔民事責任者，或被關進監獄，但在其他方面符合資格者。已完成提前通訊投票的選民可上https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/BallotTrackerApp/#/login追蹤郵寄的選票狀態。

通訊投票 德州 選民登記

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